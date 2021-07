130.205 danskere har en fejl i deres pas: »Vi kan kun gisne om, hvorfor de ikke har fået ombyttet det endnu«

Titusindvis af danskere er udstyret med et fejlbehæftet pas. Helt præcis drejer det sig ved udgangen af maj om 130.205, som ligger inde med et pas med fejl i, oplyser Rigspolitiet.

For godt et halvt år siden annoncerede Rigspolitiet, at en fejl hos en leverandør betød, at 208.000 borgere har et pas, hvor der er byttet rundt på højre og venstre fingeraftryk. Derfor har de berørte fået et tilbud om at udskifte deres pas kvit og frit, men indtil videre har kun knap 80.000 taget mod tilbuddet. Planen var ellers, at passene ville være erstattet af nye med udgangen af juni.

»Vi kan kun gisne om, hvorfor de cirka 130.000 danskere ikke har fået ombyttet deres pas endnu. Men det er nærliggende at tro, at coronakrisen og de manglende rejsemuligheder som følge heraf har spillet en væsentlig rolle«, skriver Rigspolitiet i en mail til Politiken.