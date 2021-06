Chefen for rejsevejledningerne: »Alt det der med at rejse langt væk er helt håbløst ​i øjeblikket«

Direktøren for Udenrigsministeriets Borgerservice, Erik Brøgger Rasmussen, er manden, der er øverst ansvarlig for de danske rejsevejledninger. Vi har bedt ham gøre status over de seneste 15 måneder, men også om at kigge frem.