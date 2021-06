Nye rejsevejledninger gør 19 europæiske lande grønne: Nu bliver det meste af Europa åbent for danskere

Lørdag åbner Europa sig for danskere, som vil rejse ud og turister, som vil rejse ind i Danmark. Med udenrigsministeriets nye rejsevejledning går Danmark ind i genåbningsplanens fase 4, hvor der for alvor lukkes op for at krydse de europæiske grænser.

De nye rejsevejledninger betyder, at en lang række europæiske lande nu bliver grønne – en farve som ikke er set i rejsevejledningerne siden 13. marts 2020 – da hele verden med et blev farvet orange, og alle danskere blev opfordret til at komme hjem. Det gælder både for lande, som tidligere var gule, hvor man som rejsende skulle være opmærksom på rejsen som blandt andet Tyskland, Østrig og Italien, men ligeledes en række lande, som før var enten hel orange eller havde en række orange regioner, hvormed ikke-nødvendige rejser blev frarådet, skifter til grøn. Det gælder blandt andet for Sverige, Frankrig og Grækenland.

Vores tre nordiske broderlande – Norge, Island og Finland – bliver også grønne, men disse lande har fortsat indrejserestriktioner for danskere og får derfor en ny ’skraveret orange’ farve.