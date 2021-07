De deler stadig brochuren ud, selv om drømmen er kollapset

Målet var 40 millioner besøgende om året. Men først lukkede Japan selv sine grænser for turister udefra, da alvoren i covid-19-pandemien i foråret 2020 gik op for alle. Så blev de olympiske lege udsat fra sidste sommer til i år. Og siden har man, tvunget af nye stigninger i smittetal, været nødt til at beslutte, at der slet ikke bliver tilskuere ved de olympiske konkurrencer i Tokyo, hverken udlændinge eller fastboende i Japan.

Hele den storstilede kampagne, som var planlagt, måtte lige så stille lægges ned i skuffen igen. En millioninvestering var i det store og hele spildt.

»Med henblik på at øge antallet af anledninger for et internationalt publikum til at besøge Japan har Japan gennemført en række initiativer på nationalt niveau«, skriver Japans nationale turistorganisation, JNTO, stadig i en brochure, der uddeles i mediecentret for de udenlandske journalister, som i omhyggelig isolation fra det omliggende samfund har fået lov til at komme ind i landet for at dække sportskonkurrencerne.