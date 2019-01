Drager, dæmoner og dåseøl: Med hundredtusinder til festival i neonfarvede Osaka

Hvis du tror, at Japan er et snobbet sted, hvor folk er så høflige, at de ikke kan feste, og alting er så dyrt, at det er umuligt at have det sjovt – tro om igen. Tenjin Matsuri er folkefest af kaliber; lige dele kræmmermarked og byfest, æde- og drukgilde. Her tager man ikke tingene for højtideligt, og du kan roligt regne med, at der bliver solgt mad og drikke i rigelige mængder på (næsten) alle gadehjørner.