På smukke Mount Aso river lugten af fjært i næsen

Bus erstatter kabelbane

For foden af Mount Nakadake finder man et besøgscenter, der foruden ligegyldige souvenirs byder på en kabelbane, som for et overkommeligt beløb fragter besøgende op til toppen. Eller det vil sige, den bringer normalt folk op til toppen, men nylig vulkansk aktivitet betød tilsyneladende, at den skulle repareres. I mellemtiden er indsat en bus – sådan er japansk service.



Men vi valgte at gå, for der er ærlig talt ikke meget ved at bestige en vulkan ved maskinkraft. Det viste sig at være den helt rigtige beslutning.



Gåturen op ad vulkanen tager en lille halv time, og den bød på et spektakulært vue ud over den dal, vulkanens enorme krater har skabt. Mindre bjerge fletter sig ind i hinanden og skaber slugter og pas, hvor vandreruter løber, og som, hvis man har god tid, tillader flere dages vandring på og omkring vulkanen.

Foto: Alexander Sjöberg Vejen op til toppen af Mount Nakadake.

Vejen op til toppen af Mount Nakadake. Foto: Alexander Sjöberg

Selv om vi havde valgt den helt korte tur op ad vulkanen, gav den solid træning til lægmusklerne. Ikke sjældent måtte vi nærmest dukke os – ja, nærmest krølle os sammen – for ikke at blive blæst bagover af den kraftige vind, der fejede op ad de stejle klippesider.



Da vi endelig nåede toppen, spredte små stier sig rundt langs vulkanens sider, hvor knap 100 besøgende gik rundt. En hel motorcykelklub havde også taget turen op til vulkanen, hvor de trillede ind på en parkeringsplads og holdt og så seje ud på deres enorme køretøjer. Der gik ikke længe, før motorcykelklubbens leders kæreste blev centrum for en hel fotoseance, for hendes skrigpink motorcykel var svær at få øjnene fra.