Din flybillet i Europa kan blive 220 kroner dyrere, selvom flybranchen stritter imod

Det er en kartoffel så varm som en flymotor efter endt landing. Skal der, eller skal der ikke, en skat eller afgift på flybrændstof på flyvninger i Europa i fremtiden?

Nu er vi kommet et skridt nærmere en afklaring på det spørgsmål. For i EU-Kommissionens omfattende pakke for klimamål, der blev lanceret i sidste uge, findes også et udkast til beskatning på flybrændstof.