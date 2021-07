Nu kan du dykke 60 meter ned til en nedsænket by i et bassin i Dubai

Hvem drømmer ikke om at stå under vandet i et kæmpestort bassin og spille bordfodbold? Måske foretrækker du et parti undervandsbillard eller hvad med at svømme ind i en forladt lejlighed under vand?

Hvis lysten er der, så kan du forsøge dig i Deep Dive Dubai, som er 60 meter dybt med 14 millioner vand og åbner for publikum 28. juli, men ventelisten er allerede lang.

Emiratet på Den Arabiske Halvø indskriver sig gang på gang i Guinness World Records med attraktioner, som er enten højest eller størst, og Deep Dive Dubai har overhalet Polens Deepspot som verdens dybeste bassin med en nedsænket by som i sagnet om Atlantis.