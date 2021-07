Grækenland sætter politi ind mod to græske øer

De græske myndigheder har sendt politi og civilklædte agenter til to øer i Det Ægæiske Hav, som især er besøgt af festglade unge, og hvor myndighederne har svært ved at kontrollere coronasmitten.

Mykonos og Ios beskrives som ’partyøer’, hvor barer og restauranter er fyldt med alt for mange unge. Hoteller og familievenlige destinationer har langt lettere ved at efterkomme myndighedernes krav om afstand og afspritning, mens de unge ufortrødent fester på livet løs på øerne.

Derfor har myndighederne sendt 186 betjente til den 86 kvadratkilometer store Mykonos med omkring 10.000 fastboende. Sidste år var der udstationeret 56. Tidligere på måneden indførte myndighederne et ugelangt udgangsforbud og forbud mod musik, fordi smitten eksploderede. På Mykonos er mottoet for de unge ferierende, at ’alt er tilladt’, skriver den britiske avis The Guardian.