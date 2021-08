Corona presser flyselskab til at lave senge på economy class

Corona-pandemien har ramt den globale luftfart særdeles hårdt. Fly har været langtidsparkeret, ruter suspenderet og passagererne har holdt sig væk.

Derfor forsøger flyselskaber verden over at finde nye måder at skabe indtjening på. Heriblandt tyske Lufthansa, der nu tilbyder passagerer på economy class at købe en seng at sove i på deres rejse. Det skriver flybranche-sitet FinalCall.travel.

Tilkøbsmuligheden ’Sleepers Row’ giver passagererne muligheden for at få en opredt seng med pude, tæppe og madras, der bliver lagt henover fire sæder på economy class i midten af flyet. ’Sleepers Row’ kan ifølge FinalCall.travel først købes ved indcheck eller gaten og giver et selskab som Lufthansa mulighed for at tjene lidt penge ind på de sæder, der eventuelt står tomme.