Nu kan du leje Paul Allens luksusyacht for omkring 9 millioner kroner for en uge

Octopus hedder den 126 meter luksusbåd, der blev bygget til Paul Allen, der grundlagde Microsoft sammen med Bill Gates. Yachten blev leveret fra Lürssen, et værft i Bremen i 2003, og båden rangerede på det tidspunkt som nummer fire på en liste over verdens 100 mest luksuriøse yachts for rigmænd.

Paul Allen døde for snart tre år siden, og nu er hans flydende hotel blevet solgt for 1,8 milliarder kroner, skriver The Guardian, og det er næsten 800 millioner kroner under, hvad familien havde sat den til salg for, og det er immervæk også en slags penge at spare.