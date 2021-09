Enestående Utzon-huse har fået deres eget museum

Arkitekturinteresserede kan godt begynde at planlægge et besøg til Fredensborg snarest. For arkitekten Jørns Utzons gårdhuse, kendt som Fredensborghusene, i den nordsjællandske by, er netop blevet beriget med et lille museum. Utzon Museum Fredensborg ligger midt i boligbebyggelsen med nye faciliteter, der vil styrke fortællingen om husenes historie.

Jacob Saxild, formand for museets bestyrelse, forklarer, at man på det nye museum blandt andet kan læse om Jørn Utzon (yes, det er ham med Operahuset i Sydney) og Fredensborghusene på en række plancher, studere originaltegninger og se videoer.

»Men først og fremmest møder man et levende hus, der fungerer, og hvor man har mulighed for at tale med beboere, der er til stede i museet, og høre historier fra dem. Senere vil der komme en række modeller og personlige effekter til. Kommer man som en gruppe, kan man få et egentligt foredrag, blive vist rundt og komme ind i udvalgte boliger«, siger Jacob Saxild.

Det nye museum er etableret i forbindelse med en renovering af fælleshuset og støttet af den filantropiske forening Realdania.

Ifølge Jacob Saxild tegnede Jørn Utzon bebyggelsen i sin velkendte ’Utzon-streg’, så den passede direkte til grunden og stedet.

»Det betyder, at husene ligger smukt i naturen og giver optimalt udsyn og lysindfald, ligesom de passer ind med omgivelserne og grundens placering og forløb. Desuden er hver enkelt blok tegnet, så beboerne er helt private, men alligevel har alle udsigt over området«.

Fredensborghusene ligger i udkanten af byen, ikke langt fra Fredensborg Slot, på en sydvendt skråning, hvor de karakteristiske takkede gule mure omkranser 77 række- og gårdhavehuse med inspiration fra kinesisk og japansk bygningskultur.

Samlingsstedet for beboerne er fælleshuset, som altså nu er åbnet som Utzon Museum Fredensborg. Museet vil foreløbig være åbent én dag om ugen – desuden vil det være muligt at besøge enkelte huse i området med udgangspunkt i museet efter særlig aftale. Utzon Museum Fredensborg vil have skiftende udstillinger, blandt andet med genstande udlånt fra Utzon Center Aalborg.