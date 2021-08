Du kan få en stjernestund i fredet nattemørke på Sjælland

Et tiltagende skydække betyder, at vi helt må opgive at identificere planeter som Saturn og Jupiter. Naturvejleder på observatoriet Thomas Juel Johansen havde ellers spået, at »de ville stå flot på himlen«, men selv en vidende naturvejleder kan ikke styre den natur, han fortæller folk om.

Deltag i debatten nu Det koster kun 1 kr. at få fuld adgang til Politiken, hvor du kan læse artikler, lytte til podcasts og løse krydsord. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her