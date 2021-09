Engang var det nemt at rejse, men så kom coronaen og gjorde Europa til en plamage af udtværede grønne, gule, orange og røde lande.

Vi fik ugentligt opdaterede rejsevejledninger, særlige regler for vaccinerede og tidligere coronasmittede og andre for ikkevaccinerede og ikketidligere smittede. Der kom indrejserestriktioner, mundbindskrav, test, isolation og et alt i alt svært gennemskueligt virvar af regler, der har gjort det kompliceret at rejse.