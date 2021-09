Efter halvanden års pause: Rundrejsebureauer vender nu blikket mod oversøiske mål

For feriefolket har Danmark og Europa været destinationen under pandemien. Det har fået rundrejsebureauer, som har specialiseret sig i oversøiske rejsemål, til at ændre programpolitik, men nu begynder de så småt igen at rette blikket mod Amerika og Afrika, mens Asien har lidt længere udsigter.

»Indtil nu har vi ikke haft oversøiske ture, men ganske langsomt stiger interessen for de oversøiske rejsemål. I oktober har vi en gruppe, som skal bestige Kilimanjaro i Tanzania, og vi har også nogen, som skal på rundrejse i Mexico i indeværende år. Ikke mindst unge bestiller oversøiske rejser«, fortæller Niels Amstrup, direktør i Jysk Rejsebureau, som både arrangerer individuelle ture og rundrejser for grupper.