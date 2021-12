Thomas Flensburg: Vinterturismen er fanget i et svært dilemma

I vinteren 1968 blev jeg grebet af at stå på ski. Vi besøgte familien i Sverige, hvor min bror og jeg blev udstyret med et par korte plastikski, som vi løb på op og ned ad en lokal skibakke i den svenske provinsby Finspång et par hundrede kilometer sydvest for Stockholm.

Siden fulgte de årlige juleferier på Idre Fjäll, hvor vi stiftede bekendtskab med alpint skiløb og svensk skiskole. Det var dejligt at blive slæbt op af lifter og suse ned ad bakkerne i den fri natur. Dengang for 50 år siden var der ingen bekymringer om klimaforandringer, vi havde i hvert tilfælde ikke hørt om dem.