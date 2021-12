Det har ikke været nemt at være hverken flyselskab eller flypassager i den tid, coronapandemien har raset. Flyrejser er blevet aflyst, ændret, udskudt eller forsinket i så voldsom en grad, at det har været svært for flyselskaberne at følge med.

Ifølge Trafikstyrelsen og retshjælpsvirksomheden Flyhjælp er det irske lavprisflyselskab Ryanair det selskab, som de danske forbrugere oftest oplever problemer med, når der skal udbetales refusion eller kompensation for aflyste eller forsinkede flyrejser.