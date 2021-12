Trods corona tror Tivoli på et godt 2021

I weekenden var det slut med at gå i Tivoli. Midt i den lukrative juletid satte den omsiggribende coronaepidemi en stopper for besøg i den populære have.

De tabte juleindtægter ændrer dog ikke på, at Tivolis ledelse i dag har meddelt Københavns Fondsbørs, at de forventer at komme ud af 2021 med skindet på næsen.