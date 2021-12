Ryanair venter milliardtab efter smittehop og restriktioner

Den stigende smitte med omikronvarianten i Europa kommer til at koste flyselskabet Ryanair et milliardbeløb på grund af færre rejsende.

Ryanair nedjusterer forventningerne til årets resultat og peger blandt andet på, at antallet af bookinger er dykket i dagene omkring jul og nytår, oplyste det irske flyselskab i en meddelelse sent onsdag aften. Selskabet venter nu et minus 1.850-3.350 millioner kroner i sit regnskabsår, der løber til udgangen af marts. Tidligere ventede selskabet et underskud på 750-1.500 millioner kroner.

Ryanair oplyser, at det skærer sit program i januar med 33 procent som følge af udviklingen. Nedjusteringen er et billede på, at flyselskaberne kommer til at gå en hård vinter i møde på grund af smittestigningen og de rejserestriktioner, der er begyndt at komme igen. Senest har Østrig lagt op til, at kun danskere med et tredje stik og en negativ PCR-test kan rejse uden at skulle gå i karantæne.

Økonom: En smule bedre end sidste vinter

Men vinteren bliver ikke lige så dårlig som de to første runder af nedlukninger i foråret 2020 og vinteren sidste år, vurderer Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank og følger branchen tæt.

»Det var en vinter, hvor selskaberne havde håbet, at de skulle bevæge sig tilbage mod tiden før corona, men de er blevet slemt skuffet. Søgningen efter flybilletter er faldet i hele Europa, og restriktionerne sætter ind, og der er færre passagerer end forventet. Det er dog en situation, som er en smule bedre end under de seneste nedlukninger. Uanset hvordan det udvikler sig, så ventes der ikke en månedlang nedlukning, hvor folk slet ikke rejser, og flyene står på jorden«, siger Jacob Pedersen.

Trods udsigten til et større underskud er Ryanair et af de flyselskaber, der har klaret sig bedst gennem coronakrisen. Ryanair var det selskab i Europa, som hurtigst kom tilbage på det samme antal flyvninger som før corona. Derfor rammer genopblusningen af smitten og de nye rejserestriktioner selskabet lidt hårdere end flere andre selskaber, der har holdt igen med at åbne ruter – herunder SAS.

»Ryanair har været meget aggressive til at komme tilbage, fordi de har haft penge i kassen til det. Derfor bliver det dyrt for dem nu, at de har så mange fly i luften«, siger Jacob Pedersen.

