Rejsen til Ladonia: Hurlumhejhuset 'Nimis' er bygget af rustne søm og halvrådne brædder, og folk valfarter dertil

Blot to timers kørsel fra København ligger det lillebitte mystikland Ladonia i stejlt og ugæstfrit terræn med det spektakulære drivtømmer-bygningsværk ’Nimis’ som det altoverskyggende trækplaster. Der er værd at besøge. Og du kan gå dertil. Hvis du har mod på at få ømme lår og fødder.