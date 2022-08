32,5 meter lang svævende sejlrende leder skibe over elv og vandfald

I den lille by Håverud i Vestsverige kan man opleve et af de mest spektakulære og benyttede slusesystemer med en svævende sejlrende på Dalslands kanal. Men ikke langt derfra ligger vandrestier, hvor man kan gå en hel dag uden at møde et øje.