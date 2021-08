Warszawapagten invaderer Fladholte på Sjælland hver dag

Heldigvis er der ikke tale om en transport af fanger under den kolde krig, for Warszawapagten gjorde aldrig alvor af planerne om at invadere Danmark, og tusindvis af soldater fra det kommunistiske Øst satte heller ikke foden på dansk jord for at underlægge os.

Deltag i debatten nu Det koster kun 1 kr. at få fuld adgang til Politiken, hvor du kan læse artikler, lytte til podcasts og løse krydsord. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her