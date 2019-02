Lær skiskydning: Sådan rammer du plet med høj puls

Fakta

Turen til St. Johann

Klimaaftryk tur-retur:

Fly: 390 kg CO 2 per person

Bil: 351 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen og udregn klimaaftryk per person)

Tog/bus: 96 kg CO 2 per person

Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år.

Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på

politiken.dk/klimaberegner

Med tog fra København til Hamburg, hvor man skifter til tog til Wörgel. Vælger man en forbindelse, der er i Hamburg om aftenen, får man en dejlig lang nat i sovevogn. Fra Wörgel tager det en halv time med tog til St. Johann.

St. Johann er en hyggelig by med bare 8.000 indbyggere. Her er mulighed for både alpint skiløb, langrend og skiskydning. Der er 43 alpine pistekilometer og 250 kilometer langrendsløjper, præpareret til både klassisk løb og skøjteteknik.

Højsæson: December-april. Flest gæster omkring jul og nytår. På hotellerne udleveres buskort, der giver adgang til gratis bustransport i området.

