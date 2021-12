Carolines nødløsning blev »en vild oplevelse«: »Jeg har aldrig rejst med tog på den måde før«

Caroline Jørgensen, 21 år, Odense.

Skulle have været: På rundrejse i Thailand, Vietnam og Cambodja

Endte med: Interrail i Europa

»Jeg blev færdig med gymnasiet i 2019 og vidste bare, at jeg ville arbejde og så ud at rejse. I starten af 2020 tog jeg på en kombineret studie- og oplevelsesrejse i USA sammen med andre unge. Jeg skulle være der i tre måneder, men kom hjem efter 14 dage, fordi verden lukkede ned. Det tog mig lidt tid at fordøje det. Nu stod jeg pludselig uden planer og skulle finde på noget. Jeg besluttede at rejse til Asien sammen med en veninde. Men vi kunne godt se, at der var lange udsigter til det, så vi planlagde rejsen til efteråret 2021. I lang tid turde vi ikke booke billetter eller noget, fordi det hele var så usikkert, men i maj i år slog vi til, bestilte og betalte. Vi skulle på rundrejse i Thailand, Vietnam og Cambodja i syv uger. På trekkingture og ud at bo i lokale landsbyer. I august fik vi at vide, at rejsen ikke ville blive til noget alligevel. Vi fik tilbudt nogle alternative muligheder. Men der var ikke noget, der var tæt på det, vi havde planlagt. 14 dage på Maldiverne var ikke det, jeg havde drømt om.