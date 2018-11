Sms fra skolen: Dit barn er ikke mødt op her til morgen Skoleledere i København og Ballerup oplever både almindelig pjæk, mistrivsel og ferier uden for skoleferien som problemer, der forårsager mere elevfravær.

Godmorgen. Dit barn er ikke mødt i skole«.

Sådan en sms tikker ind på mange forældres telefoner, hvis deres barn bliver væk fra timerne. Det gælder både på Baltorpskolen i Ballerup og på Heibergskolen på Østerbro i København. Her forsøger skolerne at nå forældrene hurtigst muligt, så de ved, hvis deres barn ikke møder op. 22 procent af eleverne i folkeskolen var i skoleåret 2017/18 fraværende i 16 dage eller derover, heraf havde 15 procent mere end 20 fraværsdage. Det viser en opgørelse, som Undervisningsministeriet har lavet for Politiken.

»Årsagerne til elevernes fravær strækker sig lige fra, at eleven ikke står op og går i skole, når forældrene vækker dem, til at de har ondt livet, så bare det at stå op og møde et sted kan være en stor udfordring«, siger Jonas Fisker, der er pædagogisk leder på Baltorpskolen. Han oplever især problemer med fravær i folkeskolens ældste klasser, og fraværsårsagerne kan både være mistrivsel og god gammeldags pjæk.

»Eleverne kan få sms’er fra venner på andre skoler i kommunen, hvor der står: ’Hey, lad os lige mødes i Ballerup Centret’.Så forsvinder de fra skolen og når ikke lige tilbage efter 12-pausen. Relationen til læreren spiller også ind. Derfor forsøger vi at have så få vikarer som muligt i de store klasser, fordi eleverne pjækker mere fra de timer«.

I Ballerup Kommune blev der i 2014 igangsat en kommunal indsats mod fravær i folkeskolen, der via en samarbejdsmodel inddrager eleven i et tværfagligt team, hvor skolen har et tæt samarbejde med kommunen, socialrådgivere og psykologer. I praksis giver det skolen nogle sparringspartnere i den enkelte elevs fraværsforløb. Fraværet på Baltorpskolen er faldet igennem de seneste år, men ligger stadig på 6,8 procent, som svarer til 14 dage, hvilket er over landsgennemsnittet på 5,9 procent – eller 12 dage. Jonas Fisker ser indsatsen som meget nødvendig.

»Jeg er jo skoleleder, jeg er ikke familieterapeut. Derfor er jeg dybt afhængig af at have nogle samarbejdspartnere, jeg kan henvise til og sparre med. Fravær i folkeskolen bliver tit fremstillet, som om at nu må skolen da også til at gribe ind. Men årsagerne er for komplekse, til at vi kan løse det alene«.

Trods den kommunale indsats ligger jeres fravær stadig over gennemsnittet. Gør I nok for at mindske problemet?

»Der findes jo ikke nogen enkle løsninger. Selv om det er faldet i nogle år, kunne det lige så godt stige næste år, for vi får hele tiden elever med nye livssituationer. Når jeg ser, hvordan nogle af familierne har det, kan jeg godt forstå, at de elever har det svært. Her må jeg så bare fortælle dem, at skolefravær ikke er en løsning«.

Tur til Thailand

På Heibergskolen oplever skoleleder Peter Stennicke især problemer med fravær, når elevernes forældre tager dem ud af skolen for at tage på ferie. Skolen har et fraværsgennemsnit på 8,1 procent.

»Vi har en del tilfældigt fravær med et par dage her og der. Vi kan godt mærke, at mange af forældrene har et mere fleksibelt arbejdsliv, der gør, at de lettere kan tage børnene med på en forlænget weekend eller tur til Thailand uden for skoleferien«.

»Det går jo ud over gruppearbejde og projekter, som er en stor del af vores undervisning. Det er svært at have en hovedrolle i et teaterstykke, hvis forældrene har glemt at kigge i skoleplanen og pludselig hiver deres barn med til London. Det er et problem, fordi eleverne arbejder i forpligtende fællesskaber«.

Peter Stennicke peger på skolens placering i et ressourcestærkt kvarter som årsag til, at nogle forældre føler, at de har mere råd til fravær. Han oplever dog, at forældrene bliver bedre til at spørge ind til, hvilke perioder de skal lægge ferien i.

Men bør I ikke stille større krav til forældrene om, at de skal holde ferierne inden for skoleferien?

»Nej, der ser jeg nok mere realistisk på det. Jeg kan ikke forvente, at alle forældre har mulighed for at tage ferie, når skolen gør. Det er konsekvensen af et fleksibelt arbejdsmarked«.