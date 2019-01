Vinderne blev hyldet til festligt event i Pressen i JP/Politikens Hus

De 8 vinderklasser fik flotte ord med på vejen, da de fik overrakt priserne i dette års Mediekonkurrence for Skoler ’Generation Verdensmål’.

Pressen i JP/Politikens Hus dirrede af spænding, da forventningsfulde elever fra de 8 vinderklasser trådte ind lokalet. I efteråret 2018 arbejde de gennem 8 uger med at researche, skrive, korrekturlæse og layoute under temaet ’Generation Verdensmål’, og den 23. januar kom endelig dagen, hvor de kunne lade sig hylde som vindere i hver deres kategori.

Igen i år er der blevet produceret både nyhedssites og aviser, som tager afsæt i de etablerede medier, der hører under JP/Politikens Hus. Derfor var chefredaktørerne fra henholdsvis Jyllands-Posten, Ekstra Bladet og Politiken alle på scenen for at overrække medaljer til vinderklasserne.

Et fantastisk stykke arbejde

En efter en blev vinderklasserne råbt op, hvorefter klasserne i samlet trop kunne bevæge sig mod scenen. Her stod chefredaktørerne klar. De kunne ikke få armene ned af begejstring – de strøg om sig med ros og begejstring for elevernes arbejde. I kategorien Jyllands-Posten, 8.-10 klasse vandt Journa10 fra Himmerlands Ungdomsskole med ordene:

»Eleverne har lavet en avis, der strutter af fortællelyst. Avisen er velskrevet, velredigeret, flot layoutet og holder hele vejen igennem et højt niveau«

De flotte ord og den store opmærksomhed fra salen kunne ikke undgå at påvirke eleverne, og smilene blev suppleret med røde kinder og en smule generthed. Samtidig skinnede stoltheden dog også ud af dem, da de stod på scenen og modtog medaljer, vinderdiplomet og ikke mindst salens velfortjente hyldest.

Fejringen af eleverne blev suppleret med taler fra Minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs, og direktør for Verdens Bedste Nyheder, Thomas Ravn Pedersen.

»Jeres ideer, visioner og løsninger skal repræsentere en bæredygtig verden. I er ’Generations Verdensmål’«, sagde Ulla Tørnæs til eleverne.

Derudover hyldede konferencieren Per Vers vinderaviserne på sin helt egen måde. Han ’freestyle-rappede’ ud fra vinderaviserne, hvilket førte til stor jubel og masser af grin blandt publikum.

Sjovt og lærerigt

I løbet af dagen blev der delt priser ud i 8 forskellige kategorier. Det var dog ikke kun medaljer og diplomer, eleverne kunne tage med sig fra konkurrencen. I arbejdet med temaet ’Generation Verdensmål’ er de blevet klogere på verdensmålene, og de har haft mulighed for at sætte fokus på de store fremskridt og løsninger i verden, som sjældent kommer på forsiden. Dette har resulteret i klassernes helt egne aviser, som er blevet trykt i 500 eksemplarer.

Alle vinderne kunne afslutningsvist nyde en velfortjent frokostbuffet inden de med mætte maver, madajler om halsen og en stor oplevelse rigere kunne sætte sig til rette i bussen, der skulle fragte dem hjem.

Vinderne i dette års mediekonkurrence var:

Ekstra Bladet avis 6.- 7. klasse:

Strandmølleskolen – 7.A - Strandmøllenews

Politiken avis 6. – 7. klasse:

Endrupskolen – 7.X og 7.Y - Målvogterne

Jyllands-Posten avis 6. – 7. klasse

Klitmøller Friskole – ”Laks” – Klitmøller good news

Nyhedssite 6. – 7. klasse

Stensballeskolen – 7.Y – Fokus

Ekstra Bladet avis 8. – 10. klasse:

Aarupskolen – 8.D – I går, i dag, i morgen

Politiken avis 8. – 10. klasse

Bernadotteskolen – 9.A - Bernatidende

Jyllands-Posten avis 8. – 10. klasse

Himmerlands Ungdomsskole - Journa10, HU A - FREMTID

Nyhedssite 8. – 10. klasse:

Vester Skerninge Friskole – 8. Klasse - Verdensmål2030