Kronprinsesse Mary besøger folkeskoleklasse for at tale om døden

Elever og lærere stod klar til at tage imod Kronprinsessen, da hun som formand for Mary Fonden besøgte 7.A på Frydenhøjskolen for at tale om døden. Anledningen er Mediekonkurrencen, hvor elever fra 6.-10. klasse landet over skal dykke ned i de journalistiske genrer og producere deres egen avis eller nyhedssite – i år med et tabubelagt emne som omdrejningspunkt.

Kronprinsesse Mary mistede som 25-årig sin mor og stod alene med sin sorg, da hun følte, at hendes omgivelser ikke turde tale med hende om tabet.

”Når jeg ser tilbage på den periode i dag, så tror jeg, at jeg ville have haft glæde af at åbne mere op og inddrage andre i min sorg,” siger Mary.

Mary Fonden har derfor taget initiativ til temaet for årets Mediekonkurrence med håbet om, at børn og unge i hele Danmark tør at sætte gang i samtalen om livet og døden, selvom det kan være svært at tale om.

Mediekonkurrencen er i år et samarbejde mellem Mary Fonden, Børn, Unge & Sorg, Østifterne og JP/Politikens Hus og afholdes for syvende gang.

Vi skal tale om døden og sorg

Kronprinsessen er engageret i de spændte elever fra 7.A fra det øjeblik, hun træder ind i klasselokalet og starter sin tale. Hun fortæller eleverne, at døden er en naturlig del af livet, og at hun taler med sine egne børn om døden og om tabet af sin mor.

Marys mor døde tilbage i 1997 og dermed før, Marys fire børn kom til verdenen. Men børnene kender til tabet, fordi de har snakket åbent om døden og den sorg, Mary havde i forbindelse med sin mors død.

Det er vigtigt for Mary, at døden er noget, man taler naturligt om i familien, så hendes børn tør at stille spørgsmål om døden og vise omsorg over for andre, der har mistet.

Mary understreger, hvor vigtigt det er, at vi bryder med dødens tabu og tør at dele vores svære følelser med andre og spørge ind til hinanden i svære perioder, som er fyldt med sorg.

Alle har et forhold til døden

Mary sætter sig ned og lytter interesseret til eleverne fra 7.A, når de fortæller om de overvejelser, de har gjort sig om temaet og de artikler, de er i gang med at skrive. Mary er imponeret over elevernes engagement i projektet og deres høje refleksionsniveau, når de b.la. tematiserer dødsfald i familien, selvmord og dødsstraf i deres avis.

12-årige Hashim Rasul fra 7.A har sat sig for at finde ud af, hvordan Frydenhøjskolen handler, hvis elever på skolen mister et kært familiemedlem. Derfor har han snakket med skolepsykologen og en pige fra klassen, der har mistet sin mor.

I tiden efter morens død, fik pigen eksempelvis lov til at forlade klassen, hvis hun blev ked af det. Men Hashim synes, at det havde været bedre, hvis flere fik lov til at forlade klassen sammen med pigen, så hun havde nogen at dele sine følelser med.

Hashims artikel kommer til at indgå i 7.As avis til mediekonkurrencen, hvor en jury bestående af journalister fra Jyllands-Posten, Ekstra Bladet og Politiken skal kåre vindere i otte kategorier sammen med repræsentanter fra Mary Fonden, Børn, Unge & Sorg og Østifterne.