Vinderne af Mediekonkurrencen hyldes for at bryde med dødens tabu

Otte folkeskoleklasser er blevet kåret som vinderne af Mediekonkurrence for skoler til et festligt event i København, hvor de blev belønnet for at have lavet de bedste aviser og nyhedssites med afsæt i temaet ’Døden er da noget, vi taler om’.

Mediekonkurrence for Skoler har stået på i otte uger i løbet af efteråret 2019, og vinderne er blevet fundet af journalister fra Ekstra Bladet, Jyllands-Posten og Politiken sammen med repræsentanter fra dette års samarbejdspartnere, Mary Fonden, Børn, Unge & Sorg og Østifterne.

Dagen er endelig kommet

Dagen er nu langt om længe kommet, hvor otte folkeskoleklasser skal kåres som vindere af Mediekonkurrencen i hver deres kategori. Det er derfor spændte elever, der ankommer på Rådhuspladsen i København onsdag d. 29. januar og træder ind i den store sal, ’Pressen’, hvor festlighederne skal finde sted.



I salen står tomme sorte stole placeret strategisk mellem de massive betonstolper, der går fra det sorte betongulv til det grå loft.



De spændte elever går ned af den brede, sorte trappe, som fører dem ned til salen, mens de kigger hen på den gult oplyste scene, hvor de senere skal have overrakt deres vindermedaljer og -diplomer af chefredaktørerne fra de tre dagblade.



Da alle elever og gæster har fundet sig til rette på deres pladser i salen, ankommer H.K.H. Kronprinsesse Mary, som skal holde en tale for eleverne. Alle er helt stille, mens Kronprinsessen høfligt hilser rundt i salen, inden hun sætter sig ned på forreste række.

En inspiration for hele Danmark

Kronprinsessen ønsker eleverne tillykke med deres sejr i en tale, hvor hun taler om dette års tema for Mediekonkurrencen. Et tema som for mange er både udfordrende og hårdt at forholde sig til.

”Døden er nemlig ikke noget, vi taler om,” siger hun. ”Men, sammen med mange andre skoleklasser, har I kastet jer over opgaven med empati, nysgerrighed og åbenhed.”

Foto: Gregers Tycho

”Når jeg kigger på jeres arbejde med aviserne og nyhedssitesene, så bliver jeg fuld af håb omkring, at jeres generation måske kan blive bedre til at tale om og forholde sig til noget af det sværeste i livet.”

Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke deler Kronprinsessens begejstring for elevernes arbejde. I sin tale til eleverne siger han, at der er brug for flere som dem, der tør at skrive om døden og sorgen, tør at stille spørgsmål og tør at gå tæt på.

”I har taget vigtige og svære spørgsmål og dilemmaer op på en ny måde, og I har været en inspiration for hele Danmark til at tale om døden,” siger han. ”Det kan vi alle lære meget af.”

Det er mesterligt

Efter de flotte taler fra Kronprinsesse Mary og Magnus Heunicke, sørger Per Vers for underholdning med ’freestyle’ rap. Med sin knaldrøde tophue på bevæger han sig fra side til side på scenen, mens han rapper om de emner og temaer, eleverne har skrevet om i deres aviser.

Det medfører mange grin og jubel fra eleverne, som nu er endnu mere spændte på det, de har ventet på hele dagen. Nemlig at få overrakt deres vindermedaljer og -diplomer.

Vinderklasserne kåres på den oplyste scene og får flotte kommentarer med på vejen fra Politikens, Jyllands-Postens og Ekstra Bladets chefredaktører, der ikke lægger skjul på deres begejstring for elevernes flotte arbejde.

Jyllands-Postens chefredaktør Jacob Nybroe siger til vinderne, at de har vist, at de kan meget mere, end han selv kunne, da han i en tidlig alder gik og drømte om at blive journalist.

”I har allerede nu mod til at skrive om det allersværeste, nemlig døden. I har allerede nu en virkelig stor evne til at bruge jeres sprog. Og I har allerede nu en meget veludviklet fornemmelse for hvilke mennesker, der er vigtige for at kunne fortælle en historie,” siger han.



Chefredaktør på Politiken Christian Jensen siger desuden til vinderne fra 8.b på Hareskov Skole, at eleverne ikke blot har formået at fortælle gode historier, de har desuden været dygtige til at lave fængende overskrifter. Han fremhæver klassens tagline ”døden nær”, som han vil stjæle og bruge på Politiken.