OL-døgnet: Katastrofal første vending kostede dansk medaljechance

Sejlads. Det lykkedes ikke for Jonas Warrer og Jakob Precht at sejle sig til medajler i finaleløbet af mændenes 49’er. Danskerne sluttede på en 8. plads i medaljeracet, hvilket gav dem en samlet 5. plads ved OL. Warrer og Precht kom ellers flot fra start, men en kikset vending ved første bøje satte båden ud af spillet om medaljer. Der var dog fortsat masser af spænding i løbet, der blev afgjort på målstregen med en britisk guldmedalje til følge.

Atletik. Den norske hækkeløber Karsten Warholm kunne ikke bare nøjes med olympisk guld, da finalen i disciplinen blev løbet på det Olympiske Stadion. Warholm smadrede også sin egen verdensrekord fra tidligere i år med hele 76 hundrededele. Tiden 45,94 sekunder blev han noteret for. Og finalen blev på alle måder historiens hurtigste. Amerikanske Rai Benjamin løb over målstregen i 46,17 sekunder, hvilket et lille minut tidligere også ville have været en verdensrekord. Alison dos Santos fra Brasilien tog bronzen et lille sekund efter, at Warholm havde passeret målstregen.