Årets Spiller - igen: Her er rekorderne, som Christian Eriksen slog i 2017

Da Christian Eriksen i aftes i Herning blev kåret som Årets Fodboldspiller i Danmark, tangerede han en rekord, som Brian Laudrup hidtil har haft alene.

Men 25-årige Christian Eriksen, der fylder 26 om lidt mere end en måned, satte alligevel en slags rekord, da han jo blev den yngste til at modtage prisen for fjerde gang. Brian Laudrup var 28, da han i 1997 blev kåret for fjerde gang.

Christian Eriksen har dog sat flere andre rekorder i det forgangne fodboldår, der altså fik et efterskrift i aften.

Tre rekorder som 75-kampsjubilar

I årets sidste landskamp satte Christian Eriksen således tre rekorder i forbindelse med sit 75-kampsjubilar.

Med sine 25 år og 273 dage slog han Jon Dahl Tomasson som yngste jubilar med intet mindre end 3 år.

Jon Dahl Thomasson er den hidtil eneste af de tidligere 20 jubilarer, der scorede i sin 75. landskamp. Det overgik Eriksen også suverænt med sine tre scoringer.

Desuden har ingen opnået 75 kampe i løbet af så få landskampe, som Christian Eriksen. Danmark har siden Eriksens debut 3. marts 2010 spillet 82 landskampe, og ingen jubilarer har før misset så få kampe. Den rekord tager Eriksen fra Dennis Rommedahl, der var fraværende i 9 kampe mellem debut og jubilæum.

Danmarks 7 landskampe uden Eriksen siden 2010:

5.6.2010 Sydafrika-Danmark 1-0

19.6.2010 Cameroun-Danmark 1-2 (VM)

05.03.2014 England-Danmark 1-0

18.11.2014 Rumænien-Danmark 2-0

04.09.2015 Albanien-Danmark 0-0 (EM)

07.09.2015 Armenien-Danmark 0-0 (EM)

15.11.2016 Tjekkiet-Danmark 1-1

Alligevel var Rommedahl hurtigere til at opnå sine 75 første landskampe, nemlig 7 år og 174 dage, mens Eriksen var 7 år og 240 dage om det. Dermed blev han også overgået af Lars Olsen, der havde været landsholdsspiller i 7 år og 187 dage, da han i 1993 blev den fjerde dansker med 75 landskampe.

Flest mål i en sæson siden 2002

Christian Eriksen scorede 9 mål i 9 kampe i 2017, der blev Danmarks første kalenderår uden et nederlag siden 1995, da 11 kampe gav 8 sejre og 3 uafgjorte. Så mange mål har ingen scoret for Danmark i samme år siden 2002, da Jon Dahl Tomasson med 10 mål scorede halvdelen af de 20 mål fordelt på 13 kampe.

Eriksens gennemsnit på 1 mål per kamp skal man derimod 50 år tilbage for at finde, da både Kresten Bjerre og Erik Dyreborg i 1967 scorede 8 mål i 8 kampe, deriblandt 14-2-sejren over Island. I 1962 spillede Danmark også 9 kampe, og dengang scorede Ole Madsen 14 mål.

I netop 1967 skete det senest, at en dansker scorede flere end 3 mål i samme kamp, som Christian Eriksen havde haft muligheden for, hvis han ikke havde tilladt Nicklas Bendtner at blive årets sidste danske målscorer med straffesparket til 5-1 mod Irland.

Erik Dyreborg scorede alle fem mål i 5-0-sejren over Norge i 1967, og siden er det 19 gange sket, at en spiller har scoret 3 mål i samme kamp. I 2017 scorede både Thomas Delaney (mod Armenien) og Christian Eriksen det, vi i dag kalder et hattrick. Ikke siden 1974 har to forskellige spillere scoret hattrick, og det var endda i samme kamp, da både Henning Jensen og Niels-Christian Holmstrøm bidrog med tre mål i en 9-0-sejr over Indonesien i Idrætsparken.

Mål i seks landskampe i træk

Nogen rekord var det heller ikke, da Christian Eriksen i 2017 scorede i seks landskampe i træk, efter som både Poul 'Tist' Nielsen (i 1912-1916) og Ole Madsen (1962) har præsteret at score i ni landskampe i træk.

Efter samme parameter blev det alligevel til en rekord i den periode, da Christian Eriksen på rad og række scorede i VM-kampene mod Kasakhstan (3-1), Polen (4-0), Armenien (4-1), Montenegro (1-0) og Rumænien (1-1).

Det er nemlig første gang, at en dansker scorer i fem VM-kampe i træk. Eriksen overgik Preben Elkjær, der i 1985-1986 scorede i fire VM-kampe i træk med de sidste to i kvalifikationen (Norge 5-1 og Irland 4-1) samt de to første i slutrunden (Skotland 1-0 og Uruguay 6-1).