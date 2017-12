Liverpool sikrer sig eftertragtet hollænder

Fodbold: Efter et forgæves forsøg på at købe Virgil van Dijk i Southampton i sommer har Liverpool nu haft held til at sikre sig den hollandske landsholdsforsvarer. Skiftet bliver effektueret, når transfervinduet åbner ved årsskiftet. Ifølge BBC betaler Liverpool 75 millioner pund svarende til ca. 630 millioner kroner for 26-årige van Dijk. Det er i givet fald rekord for en forsvarsspiller.

Fodbold: Uanset om Harry Kane bliver i Tottenham eller rykker til en anden klub efter denne sæson, vil hans modstandere få problemer. Det lover englænderen, der tirsdag med et hattrick mod Southampton tog rekorden for flest scorede Premier League-mål i et kalenderår. »Det har været et fantastisk år, og det gælder om at forbedre sig hvert år. Det har jeg altid satset på, og det vil jeg blive ved med«, fastslår Harry Kane i følge bbc.com. Han er også tilfreds med at have overgået selv Lionel Messi og Cristiano Ronaldo scoringsmæssigt i året. »At blive sammenlignet med de to verdensstjerner er en herlig følelse, og det er den slags, der gør det hele værd at kæmpe for«. 24-årige Harry Kane skal nok regne med at modtage tilbud fra netop de to klubber, inden næste sæson sættes i gang. Spørgsmålet er så, om han vil væk fra engelsk fodbold.

FAKTA DIREKTE SPORT I TV TV 2 Sport 02.00 Basketball: Oklahoma-Toronto, NBA TV3 Sport 13.30 og 20.00 Dart: VM fra London 01.05 Ishockey: New Jersey-Detroit, NHL TV3 Max 19.00 Håndbold: Göppingen-Hüttenberg (m), Bundesliga 20.45 Fodbold: Newcastle-Manchester City, PL

Tennis: Serena Williams er klar til comeback efter at hun i september fødte en pige. Den tidligere nr. 1 på verdensranglisten møder lørdag vinderen af årets French Open, Jelena Ostapenko, i en opvisningskamp i Abu Dhabi. Fra 15. januar 2018 skal Williams forsøge at vinde sin 24. Grand Slam-turnering, når hun stiller til start i Australian Open.

Fodbold: Michael Kryger har været assistenttræner i superligaklubben Hobro IK siden sommeren 2014, hvor han kom til klubben efter at have været tilknyttet Randers FC som ungdomstræner gennem seks år. Nu er aftalen mellem Hobro IK og Michael Kryger blevet forlænget frem til sommeren 2020.

Ishockey: USA var alt for stor en opgave for Danmarks ishockeytalenter, da U20-VM tirsdag gik i gang i Buffalo i delstaten New York. Danskerne tabte opgøret, der blev spillet natten til onsdag dansk tid, med 0-9. Det er fjerde år i træk, at Danmark er med blandt verdens ti bedste U20-landshold. Og med USA, Canada, Finland samt Slovakiet som modstandere i den indledende pulje er der ikke udsigt til nogen nemme kampe. I tirsdagens anden kamp i Danmarks pulje vandt Canada 4-2 mod Finland.

I modsætning til Danmark leverede Tjekkiet en sensation på åbningsdagen ved at besejre Rusland 5-4. De to hold er i pulje med Sverige, der kom godt fra start med en sejr på 6-1 over Hviderusland, mens Schweiz spiller sin første puljekamp onsdag.

Atletik: Det var en god forretning for London, da den britiske hovedstad i sommer afviklede VM i både atletik og para-atletik. Samlet købte over en million mennesker billetter til konkurrencerne, og begivenhederne har genereret et provenu til byen på næsten 900 millioner kroner. »Resultatet er meget tilfredsstillende. London 2017 har givet os minder for livet, og begivenhederne har understreget Londons rolle som verdens sportshovedstad«, siger London-borgmester Sadiq Khan ifølge bbc.com.