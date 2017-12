30 år: Danmarks mest vindende svømmer kan sætte flere rekorder som nybagt mor til Baby B Jeanette Ottesen kan blive den ældste danske OL-svømmer, hvis hun som proklameret gør comeback.

EM-stævnet i Royal Arena tidligere på måneden skulle have været den helt store afskedsforestilling for alle tiders mest vindende danske svømmer. En perfekt afslutning på en imponerende karriere, der har indbragt Jeanette Otteseni alt 50 medaljer, skovlet hjem ved de store internationale mesterskaber med forkortelserne OL, VM og EM.

I dag fylder Jeanette Ottesen 30 år, men planerne for hendes imaginære punktum i svømmebassinet er blevet radikalt ændret i løbet af de seneste 9 måneder. Der kom nemlig en graviditet på tværs, så hun i stedet for at modtage folkets hyldest på Amager måtte sidde hjemme i lejligheden på Østerbro og kæmpe med vand i kroppen, utålmodighed, kvalme og hvad en højgravid ellers må døje med.

Men lige inden jul blev Jeanette Ottesen og hendes engelske mand, den tidligere svømmer Marco Loughran, forældre til en pige, der foreløbig går under navnet Baby B – og som kan blive årsag til, at Jeanette Ottesen sætter yderligere rekorder som svømmer. Afbrækket og den manglende afslutning på karrieren har nemlig fået hende til at sætte en femte OL-deltagelse som et mål. Dermed vil hun tangere den danske rekord for flest OL-deltagelser som svømmer, som Mette Jacobsen hidtil er ene om at have opnået, Jeanette Ottesen vil som 32-årig kunne blive den ældste danske OL-svømmer nogen sinde og den første danske svømmer, der deltager efter at være blevet mor.

Jeanette Ottesen fik sin olympiske debut i 2004, da hun og netop Mette Jacobsen udgjorde en duo på 16 og 31, som daværende landstræner Mark Regan døbte ’Baby’ og ’Granny’. De to opbyggede et tæt fællesskab, som blandt andet bundede i et yderst anstrengt forhold til den australske træner, hvis metoder og ledelsesstil de begge i meget kraftige vendinger har taget afstand fra.