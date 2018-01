Mød Lasse Svan & Mikkel Hansen: »Vi skal kunne klare at slå hinanden i hovedet, blive sure og vrede« Det mandlige håndboldlandshold er samlet i Herning til de sidste forberedelse til EM i Kroatien. På vejen derned spilles testkampe i Paris.

Der er kommet noget ’tysk’ over atmosfæren på det mandlige danske håndbold.

Og det skal ikke forstås negativt, slet ikke – men positivt i den forstand, at graden af professionalisme i forhold til det at arbejde målrettet er blevet skærpet.

Eller formuleret på en anden måde: At tonen i landsholdstruppen er blevet skarpere med ansættelsen af Nikolaj Jacobsen som cheftræner – skarpere, når det handler om at stille krav til hinanden. Men samtidig, på forunderlig vis, mere hjertelig, når der ikke trænes.

»Nikolaj Jacobsen har skabt et miljø, man drømmer om at være en del af. Noget, jeg har drømt om at få lov til at opleve«, siger Paris-spilleren Mikkel Hansen til Politiken, da jeg taler med ham på årets sidste dag, to uger inden EM-starten.

Foto: Claus Bonnerup Lasse Svan i en klassisk scoringsposition på højre fløj i et testkamp mod Island. Snart er det barsk virkelighed i Kroatien.

Ingen må pisse ved siden af

Og Lasse Svan, højrefløjen, som kæmper med en lille fibersprængning i højre side af lysken, vælger at sige det på denne måde, da jeg fanger ham på telefonen på Store Champagnedag:

»Det er hyggeligt at være på landsholdet, det har det altid været. Det er jo fine fyre, man er sammen med. Men når vi er samlet på banen, skal vi opføre os professionelt. Meget professionelt. Med Nikolaj Jacobsen er det sådan, at hver eneste gang, vi binder snørebåndene, bliver der krævet noget af os. Og laver vi fejl, får vi det at vide«.

»Groft sagt er det sådan, at Nikolaj ikke tillader nogen at pisse ved siden af. Det tolerer han ikke. Og når vi kommer ud i omklædningsrummet efter en træning, der ikke er gået, som landstræneren har ønsket, får vi at vide, at sådan skal det ikke være næste gang«.

De hårde tyske krav

Og det er her, det ’tyske’ kommer ind i billedet: Hårde og mere kontante krav til professionelle spillere, som det altid har været tilfældet i Bundesligaen – sådan noget i retning af, at ’vi kan godt have det sjovt, men vi er her ikke for sjov skyld’. Hvilket Nikolaj Jacobsen også praktiserer som cheftræner i bundesligaklubben Rhein-Neckar, som han to sæsoner i træk har gjort til tysk mester, og som nu er på kurs mod den tredje titel.

Foto: Lars Poulsen Det er sådan, Håndbolddanmark gerne ser Mikkel Hansen: Til vejrs og skudarmen trukket bagud. På vej til endnu et mål.

»Ja, landstræneren er krævende, men han stiller ikke urimelige, men nødvendige og realistiske krav. Sådan skal det være. Samtidig er han dygtig til at skabe god stemning i truppen og omkring sig, men forudsætningen er, at alle arbejder stenhårdt til træningen og i kampene«, fastslår Mikkel Hansen.

Farvel til sovepuden

De spillere, Nikolaj Jacobsen har udtaget til denne måneds EM-slutrunde i Kroatien, ja, hele bruttotruppen, har alle sagt ja til at fortsætte landsholdskarrieren til og med 2019-VM-slutrunden, som Danmark deler med Tyskland. Men at være slutrundespiller lige nu er imidlertid ingen garanti for, at man også får lov til at optræde ved VM på hjemmebane – det første mandlige VM i Danmark siden 1978.

»Slet ikke«, siger Lasse Svan, der fik sin slutrundedebut ved VM i netop Kroatien i 2009 – og som har været med i samtlige slutrunder siden, kulminerende med OL-guldet i Rio de Janeiro i 2016, hvor højrefløjen fra Sierslev på Stevns og Flensburg-Handewitt blev udtaget til All Star-holdet.

»Landstræneren har tydeligt gjort det klart for os spillere, at hvis ikke det lyser ud af øjnene på os, at vi vil være med og er parate til at give alt, så er man ikke med næste gang. En udtagelse må aldrig blive en sovepude. Vi, der er med her i januar, vi ved, at leverer vi ikke det ønskede i Kroatien, mand for mand, så er vi ikke med på hjemmebane næste gang«.

»Derfor skal vi vise vores vilje ved de kommende træninger. Vi skal ikke være bange for at gå til den, virkelig til den. Vi skal kunne klare at give hinanden nogen på hovedet, blive sure og vrede og råbe op, men også komme over det bagefter og spille kort sammen om aftenen. Sådan er det at være professionel. Det er ikke personligt, det er for at skærpe os alle og blive bedre til at kæmpe for holdet. For at indfri de ambitioner, vi er fælles om«.