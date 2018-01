Sisto slutter måltørke med scoring mod mægtige Barcelona

Fodbold: Pione Sisto scorede sit første mål i over tre måneder og det fjerde i sæsonen, da han udlignede til slutresultatet 1-1 for Celta Vigo i den første Copa Del Rey 1/8-finale mod mægtige, men også reservespækkede FC Barcelona. Sisto bankede 1-1-målet ind i nettaget efter en halv times spil, efter at Barcelonas andetholdsspiller Jose Arnaiz havde åbnet scoringen. Verdens næstdyreste spiller, Ousmane Dembele, gjorde comeback for Barcelona, da han kom ind med 20 minutter tilbage af kampen, der havde deltagelse af Sisto og landsmanden Daniel Wass frem til 68. minut. Der er returkamp i Barcelona 11. januar. Real Madrid vandt 3-0 ude over Numancia.

Ishockey: Det danske U20-landshold var VM i Buffalo i USA foran 2-0 mod Hviderusland i nedrykningskampen, men to gange undertal kostede dyrt og udløste forlænget spilletid. Her forblev det målløst, inden en dansk 3-2-sejr og dermed status som A-nation i endnu en sæson kom i hus i en straffeslagskonkurrence, der fik dansk vinder, da Jonas Røndbjerg scorede.

Skisport: Fem uger før OL satte Marcel Hirscher en tyk streg under, at han er en af de helt store skikkelser i den alpine historie. I Zagreb sejrede den 28-årige østriger torsdag for 50. gang i World Cup-karrieren, da han distancerede konkurrenterne i slalom og blev den blot fjerde mand til at runde et halvt hundrede sejre.

Foto: Shinichiro Tanaka/AP Kun Ingemar Stenmark med 84 sejre, Hermann Maier (54) og Alberto Tomba (50) har vundet lige så mange løb som Hirscher.

Landsmanden Michael Matt var med 1.50,65 minutter blot 0,05 sekund efter mesteren, mens Norges Henrik Kristoffersen havde et minus på 0,11 sekunder til Hirscher, der nu sætter alt ind på at vinde karrierens første OL-guld i Pyeongchang.

Skihop: Polakken Kamil Stoch er godt i gang med at svæve ind i skihophistorien. Torsdag sejrede den 30-årige for tredje gang i træk i den prestigefyldte Firebakketurnering. Vinder han også sidste afdeling på søndag, tangerer han tyske Sven Hannawalds enestående bedrift fra 2002, da Hannawald sejrede i samtlige fire afdelinger.

Foto: Kerstin Joensson/AP Kamil Stoch vandt også de to sidste afdelinger af sidste sæsons Firebakkekonkurrence og har nu fem gevinster på stribe med de tre i år.

I Innsbruck på det olympiske anlæg fra 1976 havde Stock efter hop på 130 og 128,5 meter en margin på næsten 15 point til nummer 2, nordmanden Daniel André Tande. For rivalen Richard Freitag blev det en sort torsdag. Tyskeren styrtede, måtte på hospitalet med smerter i hoften og kan dermed ikke længere true Stoch, der fører suverænt sammenlagt med næsten 60 point ned til Tysklands Andreas Wellinger.

Fodbold: OB har sikret sig tilgang af 24-årige André Rømer, der kommer til klubben fra FC Midtjylland. Forsvars- og midtbanespilleren har underskrevet en kontrakt, der løber til sommeren 2021.

Håndbold: Henrik Toft Hansen skifter fra Flensburg-Handewitt i Tyskland til Paris Saint-Germain i Frankrig til sommer. Det skriver den tyske klub på sin hjemmeside, mens franskmændene bekræfter indkøbet på Twitter. Dermed bliver Henrik Toft holdkammerat med Mikkel Hansen og erstatter samtidig en anden dansker, Henrik Møllgaard, som til sommer vender hjem til Danmark og Aalborg Håndbold. Henrik Toft er formentlig hentet ind for blandt andet at lappe hullet efter Møllgaard i forsvaret, når landsmanden smutter. Stregspilleren har fået en kontrakt frem til 2020. Henrik Toft har været i Flensburg siden 2015, hvor han kom til efter et ophold i Hamburger SV.

Fodbold: Lyngby Boldklub har hentet den 24-årige svenske back Simon Strand til klubben fra Östers IK i den næstbedste svenske række. Kontrakten gælder i tre år.

Antidoping: Stribevis af russiske bobslæde- og skeleton-kørere kan trods alvorlige forbrydelser mod antidopingreglementet og livstidsudelukkelser fra OL fortsætte med at gå på jagt efter hæder. Det er resultatet af en bizar appelsag, som aldrig blev til noget. Det Internationale Forbund for bobslæde og skeletons (IBSF) styrelsesorgan, eksekutivkomitéen, havde sendt en sag mod deres eget antidoping-panel til den Internationale Sportsdomstol (Cas), men Cas meddeler nu, at de ikke har domsmyndighed eller kompetence til at gå ind i sagen. Syv dopingdømte russere kan derfor genoptage aktiviteterne, da IBSF’s eget antidoping-panel mente, der var blevet begået flere procedurefejl ved Den Internationale Olympiske Komités (IOC) oprindelige domsafsigelser.

Fodbold: Kroaten Robert Prosinecki bliver landstræner for Bosnien. Den 48-årige har tidligere været chef i Røde Stjerne Beograd og landstræner i Aserbajdsjan.

Langrend: Torsdagens Tour de Ski-konkurrencer i Oberstdorf blev en norsk magtdemonstration. På kvindernes 10 km vandt Ingvild Flugstad Østberg foran landsmandinden Maiken Caspersen Falla og finske Krista Parmakoski. Østberg fører også i den samlede World Cup-stilling. Hos mændene vandt norske Emil Iversen 15-kilometeren foran landsmanden Sindre Bjørnestad Skar med italienske Francesco de Fabiano på tredjepladsen. Iversen er nr. 13 i den samlede World Cup-stilling, hvor landsmanden Johannes Høsflot Klæbo fører stort.

Fodbold: Pascal Gregor nåede ikke at være transferfri i ret mange dage, før han fandt sig en ny klub. Forsvarsspilleren, der ved årsskiftet havde kontraktudløb i FC Nordsjælland, skal de næste to år spille for FC Helsingør, der er næstsidst i Superligaen. Pascal Gregor har spillet over 100 kampe for FC Nordsjælland. For halvandet år siden var han med i Danmarks trup til OL i Rio.

Fodbold: Det kombinerede liga- og U21-landshold smutter lørdag af sted til varmen, hvor den står på træningstur i Abu Dhabi. Og nu er begge træningsmodstandere på turen på plads. Dansk Boldspil-Union (DBU) meddeler på Twitter, at holdet 15. januar klokken 14 dansk tid møder Jordan. I forvejen var Sverige bekræftet som modstander 11. januar på den ti dage lange træningslejr. Oprindelig skulle 23 spillere afsted, men midtbanespilleren Anders Christiansen skiftede torsdag fra Malmö FF til KAA Gent i Belgien og meldte i den forbindelse afbud.

Fodbold: Torino fyrede torsdag cheftræner Sinisa Mihajlovic i kølvandet på onsdagens 0-2-nederlag til lokalrivalen Juventus i Coppa Italia. Mihajlovic blev bortvist under kampen for protester. Torino har været inde i en skidt periode, hvor holdet blot har vundet én af de seneste otte Serie A-kampe. Walter Mazzarri med en fortid i bl.a. Napoli, Inter og Watford overtager.

Fodbold: Premier League-klubben Everton er blevet enig med den tyrkiske klub Besiktas om prisen for angriberen Cenk Tosun. »Vi har indgået en aftale, og vi er ved at forhandle personlige forhold«, siger Everton-manager Sam Allardyce ifølge BBC. Den engelske klub skal angiveligt slippe 227 millioner kroner for at få fingrene i den 26-årige angriber.