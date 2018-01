Barcelona køber Coutinho for over en milliard kroner

Fodbold: Ifølge nyhedsbureauet AP bliver Liverpool-spilleren Phillipe Coutinho næste mand til at runde milliarden i salgssum. AP skriver, at Liverpool-spilleren skifter til FC Barcelona for den nette sum af 160 millioner euro, hvilket svarer til ca. 1,2 milliarder kroner. Det ventes det, at Coutinho bliver præsenteret søndag. Coutinho kom til Liverpool i 2013 og allerede i sidste sommers transfervindue blev brasilianeren rygtet til den catalanske storklub. Coutinhos landsmand Neymar blev sidste år første fodboldspiller, der blev solgt for over en milliard, da han skiftede fra netop Barcelona til Paris Saint-Germain. Nu fyrer spanierne altså pengene fra den handel af på en ny brasilianer. Yderligere en spillere har kostet over en milliard: Kylian Mbappe, der ligeledes skiftede til PSG (fra Monaco).

Skihop: Kamil Stoch vandt også den 4. og sidste konkurrence i den traditionsrige firebakketurnering og tangerede dermed legendariske Sven Hannawalds rekord fra 2001/2002. Sidste trin i den polske raket blev fyret af i Bischofshofen, og med hop på henholdsvis 132,5 og 137,0 meter vandt Stoch foran Anders Fannemel fra Norge og tyske Andreas Wellinger.

Fodbold: Kasper Dolbergs muligheder for at spille sig til en plads i den danske VM-trup er blevet forringet efter at han har fået konstateret en ledbåndsskade i højre fod. Ajax-angriberen er på grund af skaden ude af spillet i to måneder, skriver den hollandske klub på sin hjemmeside. 21-årige Dolberg pådrog sig skaden i efterårssæsonens sidste kamp mod Willem II, og det er skidt nyt for stortalentet, der netop var ved at komme ud af en længere formkrise. »Han vil under alle omstændigheder ikke være til rådighed for os i januar og februar, og han rejser ikke med til træningslejren i Portugal i næste uge«, skriver Ajax på sin hjemmeside.

Alpint: Marcel Hirschner vandt karrierens 51. World Cup-sejr, da han stod øverst på podiet efter storslalom-løbet i Adelboden, Schweiz. Østrigeren vandt med en margin på 17 hundrededele af et sekund foran Henrik Kristoffersen fra Norge. Nr.3 blev franskmanden Alexis Pinturault. Det er også de tre førende i den samme rækkefølge i den samlede World Cup-stilling.

Håndbold: København Håndbold tabte første kamp i EHF Cuppens gruppespil 27-24 på udebane til det russiske hold Lada Togliatti. De danske vicemestre førte ellers 14-12 ved pausen, og i 2. halvleg fulgte København godt med til føring 21-19. Men på en stærk afslutning fik hjemmeholdet sat prop i de danske scoringer og sikrede sig sejren. De andre hold i gruppen er Vipers Kristiansand fra Norge og Issy Paris.

Skisport: Der er lagt op til en gyserafslutning, når kvindernes Tour de Ski skal afgøres med 7. etape i italienske Val di Fiemme. For Heidi Weng fra Norge er nu kun 1,8 sekunder efter landsmandinden Ingvild Flugstad Østberg i den samlede stilling efter sejren på 10 km fællesstart klassisk stil ligeledes i Val di Fiemme. Weng halede med sejren hele 35 sekunder ind på Østberg. Sidste etape er en jagtstart over 9 km i fri stil. Hos mændene vandt Alexey Poltoranin fra Kasakhstan næstsidste etape, og her fører Dario Cologna fra Schweiz i den samlede stilling. Han er 1 minut og 15 sekunder foran netop Poltoranin.

Fodbold: Martin Braithwaite bidrog med det andet mål, da Middlesbrough spillede sig videre til 4. runde af den engelske FA Cup. Middlesbrough slog på hjemmebane Sunderlad 2-0, og efter at Rudy Gestede efter ti minutter bragt Middlesbrough på 1-0 cementerede den danske landsholdsspiller sejren.

Fodbold: Diego Costa både scorede og så rødt, da Atletico Madrid på hjemmebane besejrede Getafe 2-0. Hovedstadsklubben bragte sig på 1-0 i 1. halvleg, da Angel Correa scorede på oplæg fra Antoine Griezmann, og alt åndende fred og ro. Det ændrede sig efter pausen. Efter 62 minutter spil gik Diego Costa det gule kort, da hans albue var lidt for aktiv i en nærkamp med Djene fra Getafe. Seks minutter senere var Costa på spil igen, da han scorede til 2-0, men angriberen kunne slet ikke holde op med at fejre sig selv, og så fik han sit andet gule kort ensbetydende med rødt.

Alpint: Mikaela Shiffrin er i overdådig form på pisterne, hvilket blev understreget i slovenske Kranskja Gora. Her slog amerikaneren til for 39. gang i karrieren, da hun vandt World Cup-løbet i storslalom foran franskmanden Tessa Worley og Sophia Goggi fra Italien. Det var samtidig Shiffrins 12. sejr i denne sæson, og hun fører nu med over dobbelt så mange point som Viktoria Rebensburg i den samlede World Cup-stilling.

Olympisk: Nordkorea vil »sandsynligvis« deltage i det kommende vinter-OL i den sydkoreanske by Pyeongchang om en måned. Det siger Nordkoreas repræsentant i Den Internationale Olympiske Komite (IOC), Chang Ung, ifølge det japanske nyhedsbureau Kyodo, skriver Ritzau. Det nordkoreanske kunstskøjteløberpar Ryom Tae-ok og Kim Ju-sik er kvalificeret til OL, men Nordkoreas Olympiske Komité missede en deadline i oktober for at bekræfte parrets OL-deltagelse.

Tennis: Det blev Schweiz, der vandt Hopman Cup med en sejr på 2-1 over Tyskland. Det afgørende point sikrede Roger Federer og Belinda Bencic sig ved at vinde den afsluttende mixeddouble 4-3, 4-2 over Alexander Zverev/Angelique Kerber. Det var tredje gang, Schweiz vandt Hopman Cup, men første gang siden 2001.

Tennis: Verdensranglistens nr. 1, rumænske Simona Halep, levede op til sin status, da hun vandt WTA-turneringen i Shenzhen. Halep slog i finalen Katerina Siniakova fra Tjekkiet i tre sæt med cifrene. 6-1, 2-6, 6-0. I Brisbane blev det ukrainsk sejr, da Elina Svitolina vandt over den useedede Aliaksandra Sasnovich fra Hviderusland klart i to sæt med cifrene 6-2, 6-1.