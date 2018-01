Delaney går glip af sæsonstart i Bundesligaen

Fodbold: Den tyske klub Werder Bremen indleder lørdag forårssæsonen i Bundesligaen mod Hoffenheim, men det bliver uden den danske landsholdsprofil Thomas Delaney, der døjer med en muskelskade. »Han er en absolut leder, og hans fravær gør ondt«, siger Werder Bremen-træner Florian Kohfeldt ifølge nyhedsbureauet dpa. Werder spiller i næste weekend mod Bayern München på udebane, og træneren fortæller til Werder Bremens hjemmeside, at han ikke tør tage chancer med den danske spiller forud for opgøret mod førerholdet.

Fodbold: En af de længste karrierer i professionel fodbold bliver nu endnu længere. Den 50-årige japanske angriber Kazuyoshi Miura har forlænget sin kontrakt med Yokohama FC i den næstbedste japanske række, skriver nyhedsbureauet AP. Miura, der bliver 51 år 26. februar, går i gang med sin 33. sæson i år, og han spillede 12 ligakampe for sin klub i sidste sæson. Sæsonen kastede en enkelt scoring af sig, og dermed slog han sin egen rekord for at være den ældste målscorer i de bedste japanske ligaer.

Foto: Yohei Fukai/AP Det er ikke rutine, Kazuyoshi Miura mangler, for han fylder snart 51 år, og han har ingen planer om at stoppe.

Den aldrende angriber kom til Yokohama FC i 2005, og i marts i år blev han den ældste spiller i en professionel fodboldkamp i en alder af 50 år og 7 dage. Rekorden tog han fra den engelske legende Stanley Matthews. Miura, der kaldes 'King Kazu', har desuden tørnet ud for klubber som Santos i Brasilien, australske Sydney FC og italienske Genoa tidligere i karrieren.

Tennis: Efter en skuffende sæsonstart i Shenzhen med nederlag i 1. runde er der i denne uge kommet store opmuntringer for italienske Camila Giorgi, der er nr. 100 på WTA-ranglisten. Hun har været den store favoritdræber ved Sydney International, hvor hun torsdag i overlegen stil besejrede polske Agnieszka Radwanska 6-1, 6-2. Inden da havde hun nedlagt først US Open-vinderen Sloane Stephens og den dobbelte Wimbledon-vinder Petra Kvitova.

Fodbold: Den tidligere Manchester City- og Inter-træner Roberto Mancini drømmer om at få jobbet som italiensk landstræner og vinde VM-guld med det kriseramte landshold. »Jeg har en drøm om at vinde noget som træner, som jeg aldrig vandt som spiller: verdensmesterskabet«, siger 53-årige Mancini til den italienske avis La Gazzetta dello Sport ifølge nyhedsbureauet Reuters. »Jeg har arbejdet for store klubber og vundet. Men det er smukt at være træner for sit landshold. Det ville være en ære, og at vinde EM eller VM ville være en endnu større ære«.

Foto: Alvaro Barrientos/AP Roberto Mancini har prøvet lidt af hvert i fodboldverdenen, men han vil meget gerne også prøve at være landstræner for sit hjemland.

Jobbet som italiensk landstræner har været ledigt, siden Gian Piero Ventura blev fyret i november, efter at Italien ikke formåede at kvalificere sig til dette års VM-slutrunde i Rusland. Mancini, der er træner for russiske Zenit, fortæller desuden, at de lange perioder, hvor man som landstræner ikke ser spillerne, ikke vil være et problem for ham.

Tennis: Den 18-årige australier Alex De Minaur har fået en imponerende sæsonstart. Torsdag lykkedes det ham med en fremragende præstation at besejre den erfarne spanier Feliciano Lopez i hjembyen Sydneys kvartfinale via cifrene 6-4, 6-4. Dermed er han fremme i semifinalen, hvor han skal møde franske Benoit Paire. I sidste uge nåede han ligeledes semifinalen i Brisbane, hvor han undervejs bl.a. besejrede den stærke canadier Milos Raonic.