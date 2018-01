Alternativet: Det bliver et klart nej tak til Formel 1 i København Det ville være et helt forkert signal at sende, hvis København også skulle være en by for motorsport drevet på fossile brændstoffer, mener kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld.

Lyden af hvinende dæk og brølende motorer midt i hovedstadens gader kan blive en realitet, hvis Formel 1 kommer til København i år 2020.

Onsdag var direktøren for Formel 1, Chase Carey, på charmeoffensiv i byen og mange praktiske ting er allerede på plads. Men før dele af H.C. Andersen Boulevard, Knippelsbro og Langebro bliver omlagt til en racerbane mangler arrangørerne bag noget helt afgørende: Et flertal i Københavns Borgerrepræsentation.

Og det er ikke alle, der er lige begejstret ved udsigten til Formel 1 midt i byens gader.

Flere partier har på forhånd vendt tommelfingeren nedad til projektet, heriblandt hovedstadens nye kultur- og fritidsborgmester Niko Grünfeld.

Niko Grünfeld, skal vi have Formel 1 til København?

»I Alternativet mener vi ikke, at Formel 1 understøtter byens grønne profil og fortællingen som cykelby, som vi selv og som omverdenen identificerer os med. Det understøtter ikke byens bæredygtige profil. Men det er altid interessant, når store begivenheder byder sig til, og det sætter vi pris på. «.

Der er udsigt til, at mere end 100.000 turister vil besøge byen, flere millioner ser med over tv og idémændene bag anslår, at der vil være millionomsætning alene på turisterne. Betyder det ikke noget?

»Jo, men det vil altid være en samlet vurdering. København har brugt mange år på at være i toppen af klimaligaen. Den udvikling vil vi gerne fortsætte og sætte endnu mere skub i. Vi skal være stærkere på miljø og klima - og så ville det være et helt forkert signal at sende til omverden, at København pludselig også er en by for motorsport, der kører på fossile brændstoffer«.

»Jeg har ikke set noget forretningsmodel endnu, men jeg synes grundlæggende ikke det stemmer overens med Københavns ånd«.

Det bliver altså et nej på forhånd helt uden forbehold?

»Ja, det bliver et uforbeholdent nej fra vores side. Jeg kan ikke se, hvordan det her kan kobles sammen med Københavns grønne profil. Vi skal som by gå en helt anden vej«.

I din valgkamp markerede du dig på en grøn og bæredygtig profil, men også på at hovedstaden skulle være en kulturel og eksperimenterende by. Er Formel 1 ikke netop kulturelt og eksperimentelt?

»Det kan du godt sige, og derfor er det prisværdigt, at de byder sig til i København. Man skal altid se på fordele og ulemper. Vi har gjort op med os selv at det ikke understøtter den grønne profil. Det ville være ærgerligt at lægge asfalt til det«.

»Så kommer der en masse lavpraktiske spørgsmål, hvad betyder det for borgernes hverdage i dagene under og op til, og hvad betyder det for træer og trafiksystemer. Det handler overordnet om det værdimæssige signal, vi sender til omverden. Vi har brugt mange år på, at få København til at fremstå som en bæredygtig by. Vi skal også i fremtiden være en rollemodel«.