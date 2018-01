Formel 1 i København: Flere partier siger på forhånd nej tak Duften af brændt gummi og lyden af hvinende bildæk Københavns gader begejstrer ikke Radikale, Enhedslisten og Alternativet. Partierne har alle på forhånd vendt tommelfingeren nedad til Formel 1 i København.

Lyden af en brølende motor i høje omdrejninger, der fortoner sig som et ekko, når Ferrarien kører fra Christianshavn og forsvinder hen over Knippelsbro, kan blive virkelighed i København i år 2020.

Formel 1 i København Idémændene bag projektet håber på at lande en aftale, der sikrer tre løb i København fra år 2020. Bag projektet står tidligere minister Helge Sander og Lars Seier Christensen .

og . Kørebanen er lavet i samarbejde med tidligere danske racerkører Jan Magnussen .

. En tysk tribuneudlejer har givet tilsagn om, at der vil kunne være plads til 107.382 sæder fordelt på 29 tribuner.

fordelt på 29 tribuner. Budgettet forventes at ligge på 300-500 millioner i omkostninger. Vis mere

Folk med benzin i blodet er begejstret, mens andre er knap så tilfredse med udsigten til de store maskiner i byen. For hvordan kan sådan et arrangement være foreneligt med hovedstadens ry som verdens førende klimaduks?

Projektet er da heller ikke blevet godkendt af Københavns Borgerrepræsentation endnu, og det tyder på, at projektet kan komme til at møde hård modstand her, når det planmæssigt skal fremlægges i foråret.

Det er bare et øjebliksbillede, vi skal se på den længere fortælling om København som en bæredygtig by. Mette Annelie Rasmussen, Radikale Venstre

Alternativet, Radikale og Enhedslisten, der til sammen udgør 22 ud af borgerrepræsentationens 55 mandater, har på forhånd vendt tommelfingeren nedad til projektet. SF er meget skeptiske, men vil ikke på forhånd tage afstand til projektet, fortæller partiets gruppeformand Klaus Mygind. Hvis SF ikke stemmer for, skal der kun ét mandat til at skabe et flertal imod Formel 1-projektet.

»Enhedslisten er bestemt ikke tilhænger af Formel 1 i København. Et motorløb i denne klasse vil medføre store gener i form af støj og luftforurening samt meget store udfordringer for københavnerne og byens mange pendlere, da centrale dele af byen vil skulle spærres af mange dage før, under og efter løbet«, skriver miljø- og teknikborgmester Ninna Hedeager Olsen i en mail til Politiken.

Hos Radikale mener man heller ikke, at sådan et arrangement harmonerer med fortællingen af København som en grøn og klimabevidst by.

»Vi har svært ved at se, hvordan det her skal kunne gennemføres. Det kan muligvis tiltrække turister til byen, der skaber omsætning, men det er bare et øjebliksbillede. Vi skal se på den længere fortælling om København som en bæredygtig by. Det er usandsynligt, at vi kommer til at lægge stemmer til det her projekt«, siger gruppeformand og medlem af teknik- og miljøudvalget, Mette Annelie Rasmussen.

»Useriøs rygmarvsreaktion«

Ikke desto mindre er planerne om et motorløb i Københavns gader stadig i fulde omdrejninger, og mange praktiske ting er allerede faldet på plads. Den 4,6 kilometer lange bane er blevet kortlagt og godkendt af den officielle banekonstruktør, og der er tilsagn om tribunepladser til mere end de ønskede 100.000 tilskuere.

Jeg synes, at venstrefløjens rygmarvsreaktion - bare fordi det er motorsport - er useriøs. Alex Vanopslagh, Liberal Alliance

Hos de borgerlige partier er man modsat venstrefløjspartierne mere modtagelige over for idéen om Formel 1, men også mere afventende. Både Venstre og Liberal Alliance siger, at der skal lægges en plan om konkret finansiering først, og så er det afgørende, hvor længe Københavns gader er lukket af.

»Der har været tale om, at gaderne kan være lukket af i en hel uge, og der har været tale om meget mindre. Det er afgørende for vores beslutning«, siger gruppeformand for Liberal Alliance, Alex Vanopslagh. Den nyvalgte liberale politiker kritiserer i samme omgang de partier, som på forhånd tager afstand fra projektet.

»Vi er glade for, at København kan tiltrække store begivenheder, og vi blander ikke identitet og mavefornemmelse ind i vores beslutning. Jeg synes, at venstrefløjens rygmarvsreaktion - bare fordi det er motorsport - er useriøs«, siger Alex Vanopslagh, som sidder ifritids- og kulturudvalget.

Grønne Grünfeld siger nej tak

Organisationen bag Formel 1 har givet udtryk for, at de gerne vil have flere byløb, og både New York, London og København har været nævnt i den sammenhæng. Onsdag var direktøren for Formel 1, Chase Carey, og hans fortryllende schnurrbart på besøg hos erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) og overborgmester i København Frank Jensen (S) for at diskutere mulighederne for at få løbet til hovedstaden.