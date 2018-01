Mikkel Hansen før EM-drama: »Vi skal kæmpe røven ud af bukserne. Vi skal vise, at nu kommer de vilde danskere« Forventningerne til et godt EM-resultat er høje hos de danske spillere. Og Mikkel Hansen blæser til fight og vildskab fra den første kamp i aften.

Så kører det. Så kører det for alvor. EM i håndbold er i gang.

De første fløjter lød fredag, de næste i dag – og de skingre toner vil kunne høres i byen Varazdin i det nordlige Kroatien, ganske tæt på grænsen til Slovenien og Ungarn.

Åbenbart så tæt på, at det fik den danske landstræner, Nikolaj Jacobsen, til – på det danske pressemøde på kurhotellet Termi Sveti Martin ude på det kroatiske bøhland, der utvivlsomt er meget smukt om sommeren – til at byde de fremmødte journalister velkommen til ... Ungarn.

Fortalelsen skyldes selvfølgelig, at alt, absolut alt – set med fokuserede danske håndboldøjne – drejer sig om Ungarn, som er Danmarks modstander i den første indledende gruppe D-kamp i aften. En modstander, der ekspederede de danske OL-vindere ud af VM i Frankrig for et år siden – og det allerede i ottendedelsfinalen i vintersportsbyen Albertville.

Foto: Lars Poulsen Så er de med igen, Lasse Svan (til højre) og Mikkel Hansen. De sad begge udenfor i Danmarks tre testkampe i Frankrig, men mod Ungarn i EM-premieren er de tilbage på holdet.

Så er de med igen, Lasse Svan (til højre) og Mikkel Hansen. De sad begge udenfor i Danmarks tre testkampe i Frankrig, men mod Ungarn i EM-premieren er de tilbage på holdet. Foto: Lars Poulsen

Mikkels mentale smerter

Og det er en kamp, en trist oplevelse, der stadig giver Paris-spilleren Mikkel Hansen mentale smerter. Fordi de ungarske spillere ikke var bedre – men fordi danskerne var elendige. Havde en helt forkert attitude til opgøret.

»Det må ikke ske igen«, fastslog Mikkel Hansen i en samtale med Politiken på spillerhotellet.

»Vi spillere skal holde hinanden fast på at kæmpe røven ud af bukserne. Vi skal fra første fløjt vise, at her kommer en flok vilde danske spillere! Og det skal vi ikke bare gøre mod Ungarn, det skal vi gøre i alle kampe«.

»Som spiller findes der ikke noget værre end at sidde i et omklædningsrum og have tabt, fordi vi ikke var parate og havde den rette indstilling. Det er utilgiveligt. Derfor skal vi som holdkammerater stille krav til hinanden. Vi skal sige: Jeg er der for dig, og du er der for mig. Vi skal stå sammen, vi skal ikke spilde hinandens tid, og derfor må vi ikke – fordi attituden er forkert – have 10 dårlige minutter. For så er vi ude. Og vi bliver ikke lukket ind igen«, lød det fra Hansen.

»Vi er alle sultne«

Den 30-årige dansker, der på grund af knæproblemer ikke var med i de tre testkampe i Frankrig – og dermed heller ikke i den fjerde danske sejr over de franske verdensmestre siden sommeren 2016 – var pyntet med et plaster under det højre øje efter et træningssammenstød med fløjspilleren Hans Lindberg. Men det er ikke noget, der forhindrer ham i at gå på banen i aften.

Foto: Lars Poulsen Nikolaj Jacobsen (i midten med ryggen til) tegner og fortæller ved en af de sidste træninger inden opgøret mod Ungarn. Alle glæder sig til at komme i gang med EM-slutrunden, og forventningerne er høje i den danske trup.

Nikolaj Jacobsen (i midten med ryggen til) tegner og fortæller ved en af de sidste træninger inden opgøret mod Ungarn. Alle glæder sig til at komme i gang med EM-slutrunden, og forventningerne er høje i den danske trup. Foto: Lars Poulsen

»Jeg glæder mig, jeg er sulten, ja, vi er alle sultne efter at gøre det bedre end sidste år. Det kan vi kun gøre, hvis vi har respekt for alle modstandere. Og det gør vi ved at vise, at vi – hver eneste gang, vi træder ind på banen – vil vinde. Det viste vi ikke i Albertville sidste år«.

Hansen er ’rasende’

Omkring landsholdet er der en opfattelse af, at Mikkel Hansen er ’rasende’. At han vil bruge slutrunden i Kroatien til at vise sin klubtræner i Paris S.-G., at han, Noka Serdarusic, er helt forkert på den, når han tildeler nordmanden Sander Sagosen spilletid på bekostning af danske Hansen. Og at Hansen derfor vil ’eksplodere’ i EM-kampene.

»Sådan er det ikke«, svarede Mikkel Hansen, da Politiken spurgte ham om situationen i Paris.

»Jeg skal ikke bevise noget for nogen. Det her handler slet ikke om mig. Jeg er her for sammen med holdkammeraterne at vise, at vi kan vinde. Det er opgaven«.

Skudkraft og overblik

Men hvad sagde landstræner Nikolaj Jacobsen om Mikkel Hansen, der som nævnt ikke var med i testkampene? Hvilken rolle får han på et hold, hvor bagspillerne Mads Mensah, Morten Olsen og Rasmus Lauge viste storspil mod Frankrig?