Viktor Axelsen booker plads i kvartfinalen ved Malaysia Masters

Fodbold: Fifa’s verdensrangliste er uforandret på de første 14 pladser i den første udgave i 2018. Tyskland topper foran Brasilien, Portugal og Argentina, mens Danmark fortsat er nummer 12. Kroatien har passeret både England og Mexico og er nu nummer 15. Danmarks VM-modstandere Frankrig, Peru og Australien er nummer 9, 11 og 36.

Tennis: Verdens bedste er klar til 3. runde i Melbourne efter en magtdemonstration. Canadieren Eugenie Bouchard kan slet ikke finde fordums styrke i øjeblikket og var på intet tidspunkt en spiller, der kunne matche den topseedede Simona Halep. Rumæneren vandt 6-2, 6-2 på lidt over en time og møder nu amerikaneren Lauren Davis, som tabte sit første sæt mod tyske Andrea Petkovic, men kom knusende stærkt tilbage og vandt 4-6, 6-0, 6-0.

Australien Open Resultater Herresingle, 2. runde Dominic Thiem, Østrig (5)-Denis Kudla, USA, 6-7 (6/8), 3-6, 6-3, 6-2, 6-3 Julien Benneteau, Frankrig-David Goffin, Belgien (7), 1-6, 7-6 (7/5), 6-1, 7-6 (7/4) Juan Martin Del Potro, Argentina (12)-Karen Khachanov, Rusland, 6-4, 7-6 (7/4), 6-7 (0/7) 6-4 Marton Fucsovics, Ungarn-Sam Querrey, USA (13), 6-4, 7-6 (8/6) 4-6, 6-2 Novak Djokovic, Serbien (14)-Gael Monfils, Frankrig, 4-6, 6-3, 6-1, 6-3 Tomas Berdych, Tjekkiet (19)-Guillermo Garcia-Lopez, Spanien, 6-3, 2-6, 6-2, 6-3 Albert Ramos, Spanien (21)-Tim Smyczek, USA, 6-4, 6-2, 7-6 (7/2) Fabio Fognini, Italien (25)-Evgeny Donskoy, Rusland, 2-6, 6-3, 6-4, 6-1 Adrian Mannarino, Frankrig (26)-Jiri Vesely, Tjekkiet, 6-3, 7-6 (7/4), 5-7, 6-3 Richard Gasquet, Frankrig (29)-Lorenzo Sonego, Italien, 6-2, 6-2, 6-3 Nicolas Kicker, Argentina-Lukas Lacko, Slovakiet, 6-2, 7-5, 1-6, 7-5 Chung Hye-On, Sydkorea-Daniil Medvedev, Rusland, 7-6 (7/4), 6-1, 6-1 Damesingle, 2. runde Hsieh Su-wei, Taiwan-Garbine Muguruza, Spanien (3), 7-6 (7/1), 6-4 Karolína Pliskova, Tjekkiet (6)-Beatriz Haddad Maia, Brasilien, 6-1, 6-1 Caroline Garcia, Frankrig (8)-Marketa Vondrousova, Tjekkiet, 6-7 (3/7), 6-2, 8-6 Bernarda Pera, USA-Johanna Konta, Storbritannien (9), 6-4, 7-5 Maria Sharapova, Rusland-Anastasija Sevastova, Letland (14), 6-1, 7-6 (7/4) Naomi Osaka, Japan-Elena Vesnina, Rusland (16), 7-6 (7/4), 6-2 Madison Keys, USA (17)-Ekaterina Alexandrova, Rusland, 6-0, 6-1 Barbora Zahlavova Strycova, Tjekkiet (20)-Lara Arruabarrena, Spanien, 6-3, 6-4 Angelique Kerber, Tyskland (21)-Donna Vekic, Kroatien, 6-4, 6-1 Elise Mertens, Belgien-Daria Gavrilova, Australien (23), 7-5, 6-3 Agnieszka Radwanska, Polen (26)-Lesya Tsurenko, Ukraine, 2-6, 7-5, 6-3 Aliaksandra Sasnovich, Hviderusland-Mirjana Lucic-Baroni, Kroatien (28), 6-3, 6-1 Lucie Safarova, Tjekkiet (29)-Sorana Cirstea, Rumænien, 6-2, 6-4 Lauren Davis, USA-Andrea Petkovic, Tyskland, 4-6, 6-0, 6-0 Ana Bogdan, Rumænien-Yulia Putintseva, Kasakhstan, 1-6, 6-2, 6-3 Vis mere

Tennis: 2. runde bød til gengæld på exit til Wimbledon-mesteren Garbiñe Muguruza (seedet 3), der i 2. runde tabte til Su-Wei Hsieh fra Kinesisk Taipei med 7-6 og 6-4.

Tennis: I herresingle måtte Novak Djokovic slide i fire sæt før han havde gjort det af med franskmanden Gaël Monfils 4-6, 6-3, 6-1, 6-3 i heden, der på fjerde spilledag nåede 39,9 grader – 0,1 grad under den temperatur, der automatisk vil udløse spilstop af sundhedsmæssige årsager. En anden stor folkekær publikumsfavorit er ligeledes videre til 3. runde. Argentineren Juan Martin Del Potro arbejdede i næsten fire timer mod den unge russer Karen Khachanov. 6-4, 7-6 (4), 6-7 (0), 6-4. Nu venter henholdsvis Albert Ramos-Vonolas og Thomas Berdych på Djokovic og Del Potro. Det kan sagtens også blive lange, lange kampe.

Olympisk: Der kan i fremtiden være en pæn kontant sum i spil for værtsbyerne, når der skal afvikles vinter-OL – et stævne, der i stigende grad ikke er interesse for at afvikle. »IOC vil bidrage til organiseringen af OL, og det er i form af 925 millioner dollar (Cirka 5,6 milliarder kroner, red.), og det har vi fortalt til 2026-byerne«, siger direktør i Den Internationale Olympiske Komité, Christophe Dubi. Sion i Schweiz, Stockholm i Sverige, Calgary i Canada og Sapporo i Japan formodes at undersøge mulighederne for at byde på legene i 2026. Vinter-OL afholdes i år i Pyeongchang i Sydkorea: I 2022 er Beijing i Kina vært.

Fodbold: Juventus bekræfter, at klubben har indledt forhandlinger med Liverpools tyske altmuligmand Emre Can. Den 24-åriges kontrakt udløber til sommer, hvorfor Liverpool ikke må forhindre ham i at lave en aftale med en anden klub.