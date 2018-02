Dagens olympiske top 5: Fra den ’Lille Tornado’ til en cognac-gurglende gigant

2.Bjørn Dæhlie, Norge – 12 medaljer (8 guld og 4 sølv)

Bjørn Dæhlie Foto: Roberto Borea/AP

I 1999 styrtede Bjørn Dæhlie på en træningstur på rulleski og slog sin ryg så voldsomt, at han efter et par års kamp måtte opgive karrieren og sit fjerde OL i 2002. Men hvad kunne det dog ikke være blevet til på denne liste, hvis han ikke var blevet tvunget til at kalde 1998-legene i Nagano for sit sidste.

Bjørn Dæhlie var en maskine i iltoptag på langrendsski. I tests i løbet af karrieren sprang han alle rammer for, hvor meget ilt man kunne presse ud i blodbanerne.

Derfor var han også nærmest uimodståelig i olympiske sammenhæng. I 15 konkurrencer fra OL i 1992 til OL i 1998 vandt han medaljer i de 12 – og guld i mere end halvdelen.

Dæhlie havde for vane at vinde så suverænt, at det faktisk nok er et nederlag, han er mest berømt for. Nemlig det afsluttende sprintopgør i staffetten mod italienske Silvio Fauner på hjemmebanen i Lillehammer 1994. Selv om alt pegede på norsk guld, så vandt italienerne med 0,4 sekund til stor ærgrelse for nordmændene.

1.Ole Ejnar Bjørndalen, Norge – 13 medaljer (8 guld, 4 sølv og 1 bronze)

Ole Ejnar Bjørndalen Foto: Kirsty Wigglesworth/AP

Den norske skiskytte er en olympisk legende ud over det sædvanlige. Dels for den strøm af olympiske medaljer han har raget til sig fra 1998 til 2014. Og dels for den perfektionisme og disciplin, der har holdt ham ind i verdenstoppen langt efter han er fyldt 40.

Manden, der er alkoholisk afholdende, men gurgler mund i cognac for at dræbe sygdomstruende bakterier, tog sin første guldmedalje i den allerførste konkurrence ved legene i Nagano, da han vandt sprinten med mere end et minut ned til landsmand Frode Andresen på andenpladsen!

En ny stjerne var født.

Siden har han været suverænt den mest vindende skiskytte i verden med 20 verdensmesterskaber og 94 individuelle world cup-sejre.