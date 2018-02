Kæmpe kikser koster City point mod lille Burnley Alt lignede en oplagt sejr til Manchester City, men holdet misbrugte for mange chancer på Turf Moor og måtte nøjes med 1-1.

Turf Moor, lørdag i februar, Manchester City er på besøg i Premier Leagues 26. runde.

Burnley skal på hjemmebane forsøge at klemme point ud af gæsterne, men City-manager Pep Guardiolas mandskab har mange strenge at spille på, og hans hold burde efter antallet af målchancer have vundet klart.

Sådan gik det bare ikke, for Burnley skabte en stor overraskelse med en sen udligning og 1-1 blev dermed facit.

Et ganske unødvendigt pointtab for Manchester City, der på dagen var langt fra den effektive udgave af holdet, man ellers har set i sæsonen.

City sad på opgøret

Hjemmeholdet fik en svær start, da flere af stamspillerne slog sig og måtte have behandling, inden kampen kom ordentligt i gang. Derefter overtog Manchester City som ventet kontrollen med opgøret.

Efter godt tyve minutters spil tog hjemmeholdets forsvar det lidt for roligt, da City havde hjørnespark. Og efter boldberøringer fra Kevin De Bruyne og Bernardo Silva var det venstreforsvareren Danilo, der fik god plads til at afslutte, og med et flot følt spark fra distancen bragte han sit hold i spidsen.

Det lignede igen en kamp, hvor det var op ad bakke for Burnley, som ikke havde vundet i otte Premier League-opgør før lørdagens opgave.

Der var nogle få optræk til gode omstillinger, men det var stadig City, der virkede farligst, når de kom i nærheden af Burnley-målområdet.

Sæsonens store afbrænder

Helt tæt på målområdet var Raheem Sterling også efter pausen, da han fik et perfekt scoringsoplæg fra Kyle Walker foran Nick Pope. Hvordan det lykkedes den lille angriber at misbruge muligheden vil nok længe være en gåde både for ham selv og mange andre.

Dertil kiksede City-spillerne fælt ved flere andre gode muligheder i værternes straffesparksfelt.

Det opmuntrede Burnley, der forsøgte at sætte mere energi i spillet, og Guardiola havde dybe panderynker. Spanieren var tydeligt frustreret over, at hans hold ikke definitivt havde afgjort sagen midt i anden halvleg.

Han fik det ikke bedre, da hans forsvar tog en lille blunder og islandske Johann Berg Gudmundsson flot halvflugtede bolden i nettet til 1-1 cirka ti minutter før tid.

Det sluttede opgøret, og det kunne ses som en lille gave til Manchester United, der senere lørdag skulle tage imod Huddersfield på Old Trafford.