Conte giver Chelsea-spillere tre fridage efter nederlag

FOR ABONNENTER

»Jeg bor i en lille gammel lejlighed i Nyhavn. Det er et dejligt sted for en musiker, for jeg er 20 minutter fra alt. Det føles meget lokalt, hvilket er rart, når man turnerer meget. Jeg har skullet vænne mig til, at ingen har gardiner her. Jeg kommer fra Sovjetunionen, hvor gardiner var det eneste, der holdt os i live, så ingen kunne se, hvad man lavede. Her vandrer mine naboer nøgne rundt konstant, og det er virkelig skønt«.

»Mange tror, at man kun kommer i Indre By for at feste, men her er faktisk ret roligt og familievenligt. Men Nyhavn er ikke så privat. Der er mange mennesker og turister og meget larm, og det er fedt, men det kan også være rigtig irriterende, når man kommer hjem fra en koncert og bare gerne vil sove«.

»Fordi det er min 9. sæson med vinterbadning og mit absolutte yndlingssted i byen. Jeg får mange af mine ideer her, fordi der er så åbent. Man kan høre vinden og se og høre fuglene og dufte det salte hav. Horisonten er næsten som et spejlbillede af os selv, fordi det symboliserer vores tanker, og det, vi alle kommer fra og gerne vil tilbage til«.

»Vinterbadning er lidt ligesom at genstarte computeren. Forstanden fortæller en, at man vil dø, men der sker ingenting. Vandet lindrer stress, anspændthed og muskelsmerter, så man kommer op igen som en ny person«.