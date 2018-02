Eliten får ekstra hviledag under DM i badminton Viktor Axelsens skade fra Indonesia Masters er værre end først forventet, så Team Danmarks læge har bedt ham springe de nationale mesterskaber i Aarhus over.

Som en del af den internationale elite er de bedste danske badmintonspillere nærmest konstant på farten i en global jagt på prestige, præmiepenge og point til verdensranglisten.

Favoritterne Viktor Axelsens afbud er i skrivende stund det eneste fra spillerne i verdenseliten. De forventede seedede semifinalister er: Herresingle Anders Antonsen-Emil Holst Rasmus Gemke-Hans Kristian Solberg Vittinghus Damesingle Mia Blichfeldt-Nathalia K. Rohde Line Kjærsfeldt-Mette Poulsen Herredouble Mathias Boe/Carsten Mogensen-David Daugaard/Mathias Christiansen Anders Skaarup/Kim Astrup-Mads Pieler Kolding/Mads Conrad Petersen Damedouble Kamilla Rytter Juhl/Christinna Pedersen-Rikke Søby Hansen/Julie Finne-Ipsen Marie Louise Steffensen/Anne Katrine Hansen-Sara Thygesen/Maiken Fruergaard Mixed double Mathias Christiansen/Christinna Pedersen-Mathias Bay-Smidt/Alexandra Bøje Mikkel Mikkelsen/Mia Surrow-Niclas Nøhr/Sara Thygesen Vis mere

Så meget desto mere glæder det hjemlige publikum sig til de korte passager i den hårdt belastede kalender, hvor Danmarks bedste udøvere af sporten med ketsjer og fjerbold stiller deres præstationer til offentligt skue. De danske mesterskaber er en af årets få anledninger til den slags oplevelser, så det gør ekstraordinært ondt på arrangørerne, når den ubetinget største danske stjerne – verdensmesteren i herresingle, Viktor Axelsen – melder afbud til 2018-udgaven, der begynder i Aarhus i dag.

Værre skade end først forventet

Det er den skade, han pådrog sig under Indonesia Masters i forrige uge, der har vist sig værre, end Viktor Axelsen i hvert fald selv i første omgang regnede med. I andet sæt af kampen i 2. runde mod japaneren Kazumasa Sakai havde den danske verdensmester selv opfattelsen af, at han landede forkert på venstre fod og fik så ondt i den, at han for en sikkerheds skyld opgav at spille videre.

»Ikke alt for alvorligt, håber ikke, det tager alt for lang tid«, lød den umiddelbare reaktion fra Djakarta.

Nu har en MR-skanning imidlertid vist, at Viktor Axelsen har pådraget sig et såkaldt bone bruise, et hårdt slag på grænsen til knoglebrud. Derfor har han været ude af stand til at træne med bevægelse siden episoden i Indonesien. Det har foranlediget Team Danmarks læge til at give Viktor Axelsen påbud om at holde sig i ro for ikke at forværre skaden.

»Jeg er rigtig ked af, at jeg ikke kan komme til DM og forsøge at vinde mit andet danmarksmesterskab«, lyder det i en pressemeddelelse fra verdensmesteren, der vandt titlen første gang i 2014.

»Jeg har modtaget rigtig mange lykønskninger og søde beskeder fra de danske fans i den seneste tid. Derfor ærgrer det mig ekstra meget, at jeg ikke kan give en oplevelse tilbage til dem. De, der kender mig, ved, at det ikke huer mig, at jeg ikke kan træne og spille, men nu har jeg fået en diagnose og må fokusere på at få min ankel klar igen«, siger Viktor Axelsen, der forsøger at kompensere over for fanskaren ved at tage til Ceres Arena på lørdag for at skrive autografer, mens landsholdskammeraterne spiller om guldmedaljer.

Verdenseliten bliver skånet

Viktor Axelsens afbud betyder, at Emil Holst rykker ind blandt de fire seedede i herresingle. Det giver verdensranglistens nr. 40 en fordel, som han deler med de øvrige forventede semifinalister i DM-turneringen: De får alle sammen direkte adgang til kvartfinalerne og kan således maksimalt komme til at spille tre kampe inklusive finalen, mens de useedede kan komme til at spille op til fem kampe.

Det er en bevidst prioritering foretaget af Badminton Danmarks eliteafdeling.

»I 2018 har vi her i foråret et historisk presset turneringsprogram, især for vores topspillere. For at passe på deres helbred og samtidig sikre bedst mulig deltagelse ved DM har vi valgt først at lade de fire højest seedede spillere og par i hver kategori først indgå i programmet i kvartfinalen«, siger sportschef Jens Meibom og illustrerer, hvorfor det er nødvendigt at taget dette særlige hensyn til danskerne i verdenseliten.