I FC Nordsjælland er det et vilkår altid at være til salg Mathias Jensen nærmer sig toppen af salgslisten og har stor respekt for den talentudvikling, han selv har været en del af i 10 år.

Otte point og en mulighed for at hente tre af dem i Haderslev i eftermiddag skiller FC Nordsjælland fra førstepladsen i landets bedste række fra positionen som Danmarks førende fodboldklub. Der er samtidig 13 point ned til den afgørende skillelinje i Superligaen, så det skal gå ualmindelig grumme galt for holdet fra Farum, hvis det om 7 spillerunder ikke er kvalificeret til slutspillet om det danske mesterskab.

Muligheden for at vinde guldmedaljerne vil enhver fodboldspiller og klub selvfølgelig forfølge til det yderste, men siden FC Nordsjælland højst overraskende nåede det ultimative nationale mål i 2012, har den overordnede målsætning skiftet fundamental karakter. Siden Pathway Group for to år siden købte klubben og indsatte Tom Vernon som bestyrelsesformand, har det selvfølgelig været og vil altid være helt legitimt at vinde mesterskaber og trofæer undervejs, men det altafgørende og overordnede succeskriterium er ikke desto mindre helt utvetydigt at udvikle talenter og skabe overskud ved at sælge dem til fodboldforretninger på et højere internationalt niveau.

Bevidstheden om, at det er et grundvilkår for at spille i FC Nordsjælland, eksisterer ikke kun på ledelsesgangen, men også i omklædningsrummet og på træningsbanen.

»Selvfølgelig kan det være lidt ærgerligt, hvis man føler, at vi har sat et godt hold sammen, når ens gode kammerater og dygtige fodboldspillere forsvinder meget tidligt. Men det er nu den måde, de driver forretningen på«, lyder det afklaret fra den 22-årige midtbanespiller Mathias Jensen i erkendelse af, at der er risiko for alvorligt gennemtræk i en klub som FC Nordsjælland, hver gang transfervinduet står åbent.

»Der forsvinder jo noget kultur, lederskab og farlighed, når klubben sælger. Derfor er det selvfølgelig svært at arbejde med sportslige målsætninger på samme måde som andre klubber. »Vi skal i top-6, vi skal vinde medaljer«, siger de, men det er Kasper (Hjulmand, træner i FC Nordsjælland, red.) ikke så meget for. Vi prøver altid at vinde den næste kamp, lige meget hvem vi møder«.

Foråret bliver sværere

»Før denne sæson vidste vi ikke rigtigt, hvor vi lå, fordi vi havde solgt tre profiler, så det er gået rimelig meget over forventning. Men nu har vi solgt igen, så det er svært at vide, hvad vi skal forvente. Jeg tror, det bliver lidt sværere for os i foråret, end det var i efteråret«, siger Mathias Jensen, der så udmærket er klar over, at han takket være sit indlysende talent er en af de spillere, der nu står længst fremme i salgskøen.

I vinterens transfervindue var hans jævnaldrende, ligatopscoreren Emiliano Marcondes, det indlysende udtryk for strategiens betingelser, da han rejste til Brentford i den næstbedste engelske række. Et halvt år tidligere var det profiler som Stanislav Lobotka, Marcus Ingvartsen og Andreas Maxsø, FC Nordsjælland sendte et trin opad på karrierestigen med skifte til større udenlandske klubber.

»Ligesom det vel er alle andres drøm, er det også min at komme til udlandet en dag. Jeg kunne sikkert have været skiftet til en anden klub nu, men det vigtigste for mig er, at jeg kommer til at spille kampe. Man skal ikke undervurdere, hvor meget det betyder at få meget spilletid. Og det er altså kun et år, jeg har spillet fast på FC Nordsjællands førstehold, så det er gået så stærkt, at jeg ikke nødvendigvis har alt for travlt«, siger Mathias Jensen, der ikke desto mindre tror på, at det vil være sundt at komme videre på et tidspunkt i en ikke alt for fjern fremtid.

»Det er – hvad – efterhånden 10 år siden, jeg kom til min første træning i FC Nordsjælland, så jeg føler mig rimelig tryg. Jeg kender klubben og alle i den, så det vil være godt for mig at opleve en anden kultur og komme lidt på uvant grund«, mener Mathias Jensen.

Fodboldpendler fra Kalundborg

Han er opvokset på en gård på Kalundborg-egnen og begyndte som 6-årig at spille fodbold i Hvidebæk.

»Da jeg var 11 år, syntes mine forældre og mine ældre brødre, at det var på tide, at jeg skiftede klub. Kalundborg havde et af Sjællands bedste hold i min årgang. Inderst inde havde jeg også lyst til at skifte, for jeg kunne godt se, at det ville være bedst for mig at komme derud. Men jeg er også en tryghedsperson, som havde det bedst med at spille fodbold med mine venner. Da min 13 år ældre storebror kom og sagde, at han skulle være træner for holdet, blev det nemmere at lokke mig med«, fortæller Mathias Jensen.