Andreas Christensen får stor ros af Chelsea-manager trods fejl

Fodbold: Selv om Chelsea tirsdag aften smed en sejr over Barcelona på Stamford Bridge i første Champions Leagues ottendedelsfinale, rokker det ikke meget ved manager Antonio Contes tro på sit hold. Og slet ikke troen på Andreas Christensen, der begik en fejl, som kostede sejren. »Vi var tæt på at spille en perfekt kamp. Vi lavede kun én fejl, men selvfølgelig er vi skuffede over resultatet«, siger Conte i følge bbc.com. »Det var en stor præstation af holdet, og med hensyn til fejlen, så snakker vi om en meget ung spiller. Det er flot, at han er i stand til at spille en sådan kamp med både modenhed og personlighed. Han var en af vores bedste«.

Og med hensyn til returkampen 14. marts lever kvartfinaledrømmen i hvert fald stadig i italieneren: »Vi har stor respekt for Barcelona, men vi vil i næste opgør forsøge at skabe noget fantastisk på Camp Nou, hvor vi igen skal spille klogt. Vi er jo ikke dumme«, fastslår Antonio Conte.

Tennis: Tyske Angelique Kerber har fået en forrygende sæsonstart langt over det niveau, hun det meste af et krisepræget 2017 befandt sig på. Onsdag spillede hun sig frem til kvartfinalen i Dubai, hvor hun skal møde en anden tidligere nr. 1 på ranglisten, tjekkiske Karolina Pliskova. Kerber er dermed nået frem til mindst kvartfinalen i alle sine fire første turneringer i år. Hun lagde ud med titlen i Sydney (Barty), spillede semifinale i Australian Open (Halep) og tabte Doha-kvartfinalen til Wozniacki. Topseedede Elina Svitolina er også i Dubai-kvartfinalen, hvor hun møder japanske Naomi Osaka.

Fodbold: FC København rejser til returopgøret i Europa League mod Atlético Madrid uden flere af store profiler. Robin Olsen, Nicolai Boilesen og Federico Santander er således ikke med i den trup, der skal forsøge at vende 1-4 til avancement mod Europas bedste defensivhold. »Det er en stor opgave, der venter os dernede! Vi ved godt, at løbet nok er kørt i forhold til at gå videre, hvis ikke der sker små mirakler«, siger målmand Stephan Andersen og vender blikket tilbage mod Superligaen. »Vi skal have en god oplevelse og forsøge at tage noget selvtillid med ud af kampen, inden vi skal spille en utrolig vigtig kamp på søndag mod OB«, siger den tidligere landsholdsmålmand.

Cykling: Mark Cavendish (Team Dimension) er udgået på 1. etape af Tour of Abu Dhabi efter styrt. Den 32-årige brite røg i asfalten i den neutrale zone og faldt ned på skulderen.

Ishockey: Frederik Andersen brillerede med 40 redninger og et rent bur, da Toronto slog Florida med 1-0 i NHL. James van Riemsdyk stod for kampens eneste scoring. Andetsteds i NHL blev Mikkel Bødker matchvinder, da han gjorde det til 3-2 for San Jose på udebane mod St. Louis. Lars Eller kom på tavlen for Washington, men tabte 2-4 til Tampa Bay.

Cykling: Chris Anker Sørensen indstiller karrieren, når denne sæson er færdig. Det fortæller den 33-årige til TV2 Sport.

Fodbold: Den 52-årige Bruno Labbadia overtager trænerposten i Wolfsburg. Labbadia har erfaring i nedrykningskampen og reddede for tre år siden Hamburger SV fra en dengang tilsyneladende håbløs position i Bundesliga-tabellen.

Badminton: Den malaysiske legende Lee Chong Wei har afsløret, at han for år tilbage blev kontaktet af en matchfixer, men afviste. Det skriver avisen New Straits Times ifølge nyhedsbureauet AFP. »Penge er ikke alt for mig«, siger Lee Chong Wei til New Straits Times. »For mig kommer national stolthed først, og det er mit ansvar at holde fast i det«.

Hestesport: En stor dopingskandale er under opsejling i Australien. Her har avisen The Herald Sun offentliggjort en række sms’er sendt mellem trænere, stald- og løbspersonale op til det prestigefyldte Melbourne Cup I 2015. Otte personer er ifølge avisen under anklage for at have dopet heste 271 gange siden 2010.