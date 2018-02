Dagens olympiske top 5: De bitre rivaliseringer giver OL det nødvendige liv

Sporten lever af de store øjeblikke og de store stjerner. Men den leverer så sandelig også stjernestunder, når bitre eller bare store rivaler tørner sammen.

Ligesom alle andre dele af idrættens store spektrum er rig på rivaliseringer, har de også fundet sted ved vinter-OL.

I dag kårer vi de fem største rivaler i legenes historie.

Foto: Jack Smith/AP Brian Boitano (i midten) flankeret af sølvvinderen Brian Orser (tv.) og Alexandre Fadeev fra Sovjetunionen, der vandt bronze.

5. Brian Boitano, USA vs Brian Orser, Canada, i kunstskøjteløb

Denne duel i herrernes kunstskøjteløb i Calgary 1988 har stået lidt i skyggen af kampen mellem Katarina Witt og Debi Thomas hos kvinderne - den såkaldte kamp mellem to gange Carmen. Men rivaliseringen mellem de to gange Brian var ikke mindre hård, og den kulminerede ved legene i Canada for 30 år siden.

Boitano og Orser var de års helt store skikkelser i herrernes kunstskøjteløb. Orser havde allerede vundet olympisk sølv i Sarajevo fire år forinden, og han blev verdensmester i 1987 op til OL i Calgary. Boitano vandt verdensmesterskabet i 1986, så regnskabet skulle gøres op i Canada - hvem var bedst. De to stod helt lige inden friløbet, men i finalen virkede Orser presset af at være på hjemmebane, og i friløbet undlod han blandt andet at gennemføre en ellers planlagt triple Axel. Det udnyttede Brian Boitano, der vandt friløbet og guldet.

4. Ingemar Stenmark, Sverige vs Phil og Steve Mahre, USA, i alpint skiløb

Svenskeren er almindelig anerkendt som den største alpine skiløber gennem tiderne, men de amerikanske tvillinger Steve og Phil Mahre gav ham fra sidste i 1970'erne og nogle år frem kamp til stregen. Det helt store opgør mellem de tre stod ved de olympiske lege i Lake Placid 1980. Ligesom Stenmark var tvillingerne specialister i de tekniske discipliner, og på hjemmebane var der store forventninger til at svensken skulle have dada.

Den flegmatiske Stenmark lod sig dog påvirke af at være på udebane, og han præsterede måske bedre end nogensinde. I storslalom var svenskeren næsten et sekund hurtigere end sølvvinderen Andreas Wenzel fra Liechtenstein og knap to sekunder bedre end Hans Enn på 3. pladsen. Det var kort sagt en magtdemonstration af den dansende svensker, alt imens Phil og Steve Mahre endte som henholdsvis nr. 10 og 15.

I slalom gik det lidt bedre for familien Mahre. Stenmark kørte fortsat sit helt eget løb og vandt overlegent guld. Men Phil kunne trods en afstand på 0,5 sekunder til svenskeren glæde sig over sølvet. Steve Mahre udgik.

I 1984 i Sarajevo havde brødrene Mahre håbet på revanche, men Ingemar Stenmark blev erklæret professionel og nægtet deltagelse ved legene.

3. Apolo Ohno, USA vs Ahn Hyun Soo/Kim Dong Sung, Sydkorea, i speedskating shorttrack

Siden Sydkorea i 1992 vandt nationens første medalje ved vinter-OL, har paradedisciplinen været speedskating på den korte bane. Ved legene i Salt Lake City stod den helt store duel mellem det amerikanske hjemmebanehåb Apolo Ohno og de to sydkoreanere Ahn Hyun Soo/Kim Dong Sung. Den bitre rivalisering endte i den helt store skandale og slutfacit blev, at sydkoreanerne måtte rejse hjem uden en eneste medalje på herresiden.