OL-døgnet: Bedste dansker slutter som nr. 5 i OL-finale

Speedskating: Viktor Hald Thorup forsøgte sig optimistisk med et tidligt udbrud i finalen i massestart. Men da det gik hurtigt til sidst, blev han hentet, og Stefan Due Schmidt kunne heller ikke følge med de bedste. Thorup blev på grund af sine point nr. 5, mens Due Schmidt sluttede på 13. pladsen. Guldet gik til Sydkoreas Lee Seung-Hoon, sølvet til Bart Swings fra Belgien og bronzen til Koen VerWeij fra Holland. Viktor Hald Thorups femteplads er den bedste individuelle danske præstation ved vinter-OL nogensinde.

Ishockey: Canadas mænd fik bare et døgn efter semifinaleskuffelsen mod Tyskland rettet ryggen igen, da mandskabet hentede den 16. ishockeymedalje til sportens moderland. Bronzekampen mod Tjekkiet blev vundet 6-4. Anfører Chris Kelly scorede hattrick og Andrew Ebbett lavede to mål for Canada.

Curling: Der var bronze til Japans kvinder, da de besejrede Storbritannien 5-3 i en kamp, hvor de var bagud 3-2 efter 7. ende, men kom tilbage og vandt de tre sidste ender med 1-0. Japans skipper Satsuki Fujisawa er tidligere VM-sølvvinder.

Speedskating: Elena Rigas missede den olympiske finale, da hun debuterede ved OL i den ligeledes nye disciplin maasse start. En hundrededel af et sekund manglede danskeren i at komme med i det fine selskab. Hun var i semifinalen oppe mod 11 konkurrenter, og de otte bedste skulle videre til finalen. Rigas var med fremme hele tiden, men det lykkedes hende ikke at score point i nogen af de fire spurter, og det blev dyrt. Der var en plads, til en deltager uden point, og den gik til en hviderusser, der var lige nøjagtigt en hundrededel af et sekund hurtigere end den danske speedskater.

Til gengæld er Viktor Hald Thorup klar til herrernes finale efter en 4. plads i semifinalen. Danskeren gik i udbrud omtrent midtvejs på de 16 omgange og sikrede sig 5 point. Samtidig knækkede feltet fuldstændig over, og Viktor Hald Thorup kunne resten af heatet cruise rundt i sikker forvisning om, at finalepladsen var hjemme.

Stefan Due Schmidt gjorde i heatet efter Thorup kunsten efter og kvalificerede sig ligeledes til finalen - særdeles overbevisende endda. Danskeren blev nummer to i sin semifinale, da han på de sidste omgange kom med i et udbrud, der skulle skøjte om de afgørende point.

Speedskating: Nana Tagaki fra Japan vandt historiens første olympiske finale i massestart, da hun var hurtigst i spurten, der gav 60 point. Sølvet gik under stor jubel fra en fyldt Gangneum Oval til Kim Bo-reum, mens de sejrsvante hollændere måtte nøjes med bronze til Irene Schouten.

Langrend: Så kom Finland endelig på tavlen med den første guldmedalje ved legene i Pyeongchang, og det skete med manér, da Iivo Niskanen vandt kongedisciplinen over 50 km. Efter at nordmændene med Martin Johnsrud Sundby indledningsvis havde taget teten, overtog den 26-årige finne langsomt styringen med løbet. Han fik oparbejdet et fornuftigt forspring sammen med Alexander Bolshunov, Olympiske Atleter fra Rusland, OAR, og det stod snart klart, at guldet skulle afgøres mellem de to følgesvende.

De norske mænd kom aldrig til at spille nogen afgørende rolle på maratondistancen, og heller ikke en anden af forhåndsfavoritterne, Dario Cologna fra Schweiz, kunne gøre sig gældende. I stedet trådte Niskanen an, og det ryk kunne Bolshunov ikke svare igen på. Bronzen gik til Andrey Larkov, OAR. Bedste nordmand blev Martin Johnsrud Sundby på femtepladsen, hvor han var knap tre minutter efter den sejrende finne. Cologna, der vandt guld på 15 km, sluttede på 9. pladsen, og danske Martin Møller blev nr. 60 og sidst - 28 minutter efter Niskanen.

Det var 4. gang, en finne vandt guld på 50 km ved OL, men første gang siden Kalevi Hämäläinen blev nr. 1 i Squaw Valley i 1960.

»Da jeg angreb til sidst, kiggede jeg mig overhovedet ikke tilbage. Jeg så kun fremad mod guldmedaljen. Der var nogle store følelser på spil, og jeg var slet ikke træt«, siger den finske guldvinder.

Curling: For første gang nogensinde er USA’s herrer olympiske mestre. Guldet kom i hus med en finalesejr på 10-7 over Sverige, der især vil kigge tilbage på en katastrofal 8. ende. Inden den var stillingen 5-5, og finalen balancerede på knivens æg. Men med hele fem amerikanske point i den skæbnesvangre 8. ende var Sverige på randen af knockout. Svenskerne fik kunstigt åndedræt med to point i 9. ende, men måtte i sidste omgang opgive at indhente USA. Amerikanerne vandt bronze i 2006, men har ellers aldrig gjort sig gældende i olympisk sammenhæng. Med sølvet tangerer Sverige sin bedste præstation i curling fra 1924.

»Vi kom med stor intensitet og tro på, at vi kunne gøre det, og det blev en god kamp. Jeg skal ikke beklage mig. Vi startede godt og forhindrede dem i at stikke af fra os tidligt. Vi fandt vores rytme og fik lagt stort pres på dem«, siger Matt Hamilton fra USA.

Doping: Den Internationale Sportsdomstol meddeler, at den russiske bobslædekører Nadezhda Sergeeva er diskvalificeret fra legene og hendes 12. plads strøget. Kendelsen skyldes atletens positive dopingtest, hvor der blev fundet spor af stoffet trimetazidine. Sergeeva har indrømmet forseelsen, og hun har fået frataget sin akkreditering til legene. Det er nu op til Det Internationale Bobslæde og Skeleton Forbund at udmåle en straf. Indtil det sker er russeren sudsenderet fra al konkurrence.

Alpint: Størstedelen af de 16 deltagende hold var uden de helt store stjerner, da de alpine konkurrencer blev rundet af med holdkonkurrencen. Tilskuerne måtte kigge langt efter Lindsey Vonn, Mikaela Shiffrin, Sofia Goggia, Axel Lund Svindal, Marcel Hirscher og mange flere. Schweiz og Østrig havde dog medaljevindere som Wendy Holdener, Ramon Zenhäusern, Katharina Gallhuber og Michael Matt med, og måske derfor kæmpede netop de to lande sig frem til finalen. Østrig vandt den første af fire dueller i finalen, men derefter stod der Schweiz på resten, der vandt guldet med en score på 3-1. Det var den anden guldmedalje til Schweiz i de alpine skidiscipliner efter Michelle Gisins sejr i den kombinerede konkurrence. Norge vandt bronze med en sejr over Frankrig. Det var første gang, holdkonkurrencen var på det olympiske program.

»Der er faktisk lidt mere pres på i en holdkonkurrence, end når du kører alene, fordi du ved, at hele holdet afhænger af dit resultat«, siger en af guldvinderne, Daniel Yule.