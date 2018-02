Real Madrid scorer ligamål nr. 14, 15, 16 og 17 på bare to uger

Badminton: Mathias Boe og Carsten Mogensen er klar til at spille finale ved Swiss Open efter sejr mod englænderne Marcus Ellis og Chris Langridge - 21-15, 21-14. I søndagens finale får Boe og Mogensen thailandsk modstand.

Håndbold: Nykøbing Falster blev pulveriseret i udekampen i Champions League mod russiske Rostov-Don. 32-22 sluttede det til hjemmeholdet, der nu er klar til kvartfinalerne. Nykøbing Falster er nr. 4 i gruppen og har en teoretisk mulighed, for at komme blandt de sidste otte, men skal have hjælp af andre hold.

Cykling: Australieren Rohan Dennis (BMC) vandt 4. etape af Abu Dhabi Tour - en enkeltstart over 12,6 kilometer, hvor verdensmesteren Tom Dumoulin (Team Sunweb) fik problemer med sin cykel. Samlet fører Rohan Dennis med to sekunder til spanieren Jonathan Castroviejo (Sky) før 5. og sidste etape.

Fodbold: Stoke var presset i bund i slutningen af udekampen i Leicester, men holdt stand og fik med 1-1 det ene point med hjem fra Premier League-opgøret. Xherdan Shaqiri passerede Kasper Schmeichel i Leicester-målet med et fladt langskud kort inden pausen, mens et selvmål af målmand Jack Butland, der fumlede et hårdt indlæg fra Marc Albrighton i eget mål, udløste 1-1.

Fodbold: Celta Vigo-wingen Pione Sisto spillede de første 45 minutter og kunne fra bænken se sin afløser, den tidligere FC Nordsjælland-spiller Emre Mor, være kreatøren bag 1-0-mål, som holdkammeraten Iago Asopas satte ind ti minutter efter pausen af hjemmekampen mod Eibar. Det sluttede 2-0 efter en kontrascoring med under et kvarter tilbage af matchen, hvor Daniel Wass spillede hele kampen på Celta Vigos midtbane.

Fodbold: Arsenal-manager Arsene Wenger mangler Liga Cup-trofæet i sin samling, men får søndag en tredje mulighed for at vinde den lille af de to engelske pokalturneringer. I finalen på Wembley venter Manchester City. »Vi skal have troen på, at vi kan vinde kampen. Vi skal være velorganiserede, og så skal vi udnytte enhver mulighed, der opstår for at komme frem ad banen og spille vores offensive spil«, siger Wenger på et pressemøde. Begge mandskaber ankommer med friske blamager til pokalfinalen. I mandags tabte Manchester City til Wigan i FA Cuppen, og torsdag var det Arsenal, der skuffede fælt i Europa League med 1-2 på hjemmebane mod svenske Östersunds FK.