118 år gammel tennisturnering skal være moderne

Tennis: Den traditionsrige landsholdsturnering for mænd, Davis Cup, står foran noget af en ansigtsløftning. Det oplyser Det Internationale Tennisforbund (ITF) mandag. Hidtil har turneringen været spillet over en række terminer hen over året, men nu ændres formatet, så turneringen skal spilles over syv dage i november. Tanken er at skabe et regulært VM for hold under navnet World Cup of Tennis Finals.

Det skal tælle 18 deltagende nationer, der først mødes i indledende grupper, hvor alle spiller mod alle. De bedste vil avancere til kvartfinalerne, og derfra spilles der efter knald eller fald-konceptet. Alle kampe vil bestå af to singler og en double, hvor der spilles bedst af tre sæt i stedet for som nu fem sæt. En indsprøjtning af midler skal tiltrække de største stjerner, og spillerne skal også kunne tjene point til verdensranglisten.

Speedway: Nicki Pedersen slider i øjeblikket på løbeskoene og bruger kræfter i styrketræningslokalet. Den tredobbelte verdensmester er i gang med at genoptræne, efter et grimt styrt i maj sidste år i Holsted medførte en brækket nakkehvirvel, og et karrierestop truede den 40-årige fynbo. Genoptræningen går som planlagt, og danskeren er ved godt mod i forhold til at ramme topformen, når sæsonens første VM-grandprix køres om 75 dage. Nicki Pedersen er VM-seriens eneste faste danske kører.

»Det går rigtig godt, og jeg træner på livet løs for at komme i bedst mulig form. Jeg er, hvor jeg skal være, for jeg løbetræner og styrketræner, så hele min krop fungerer. Jeg har det godt og mærker ikke komplikationer af nogen art. Jeg kan ikke mærke noget til min skade i nakken, og jeg tager heller ikke forbehold for den i min træning«, siger Nicki Pedersen, der i næste uge vil teste, hvordan kroppen reagerer, når han er tilbage på speedwaycyklen.

Boksning: Britiske Scott Westgarth døde få timer efter, at han lørdag aften vandt en engelsk titelkamp i letsværvægt. Efter kampen følte den 31-årige bokser ubehag og blev kørt til hospitalet. Søndag morgen blev han erklæret død.

Håndbold: Aalborg Håndbold skal have ny cheftræner til sommer. Aron Kristjansson stopper i klubben og flytter hjem til Island af private årsager. Det oplyser den nordjyske håndboldklub i en pressemeddelelse.

Foto: Leo Correa/AP Diego Schwartzman er nu fremme som nr. 18 på ATP-ranglisten efter titelgevinsten i Rio.

Tennis: To repræsentanter for ATP Tourens unge talentparade erobrede i weekenden titler og rykkede mandag frem på ranglisten. 20-årige Frances Tiafoe fra USA tog det største spring frem via 6-1, 6-4-sejren i Delray Beach over tyske Peter Gojowczyk. Han er efter et hop på 30 pladser nu nr. 61 i hierarkiet. 21-årige Karen Khachanov fra Rusland vandt i Marseille 7-5, 3-6, 7-5 over den lokale favorit Lucas Pouille og er herefter nr. 41 på ranglisten. I Rio vandt argentinske Diego Schwartzman finalen 6-2, 6-3 over den spanske veteran Fernando Verdasco, og den mindste spiller i top 100 hos ATP (170 cm) er nu på sin hidtil bedste placering som nr. 18 efter et hop på fem pladser.

Motorsport: Sidste år var en hård omgang at komme igennem for formel 1-køreren Fernando Alonso. Den tidligere dobbelte verdensmester havde store problemer med sin McLaren-racer, og Alonso blev blot noteret for 17 point og en 15.-plads i den samlede VM-stilling. Mandag fik spanieren også en uheldig optakt til den kommende sæson, da han var i aktion på førstedagen af formel 1-feltets fire træningsdage i Barcelona. Alonso havde ikke været i aktion ret længe, før han fik problemer i et sving og kørte ud i gruset. Undervejs faldt højre baghjul af McLaren-raceren. Sæsonens første formel 1-grandprix bliver kørt 25. marts i Melbourne.

Foto: Francisco Seco/AP McLaren-kører Fernando Alonso studerer et af sin racers hjul, der mandag faldt af under træning i Barcelona.

Fodbold: Eddi Gomes får ny klub i de kommende måneder. Den 29-årige forsvarsspiller, som i 2016 var med på Danmarks hold ved OL i Rio, skal ifølge bold.dk lejes ud fra Henan Jianye i Kina til FH Hafnarfjördur i islandsk fodbold. Gomes, der i Danmark spillede for Herlev, HB Køge og Esbjerg, skiftede i begyndelsen af 2015 fra Esbjerg til Henan Jianye. Ifølge spillerens agent, Kim Wacker, er en skade årsag til udlejningen til FH Hafnarfjördur. Lejeaftalen løber frem til sommer.

Håndbold: Landstræneren for Danmarks kvindelige landshold, Klavs Bruun Jørgensen, har udtaget en trup på 18 spillere til de kommende EM-kvalifikationskampe mod Tjekkiet i marts. Med i truppen er blandt andre Anne Mette Hansen, som i december sidste år gik glip af VM på grund af en skade. Også unge Mie Højlund er med, efter at en skulderskade holdt hende fra at komme med i VM-truppen.

Fodbold: Det engelske fodboldforbund har i sidste uge åbnet sag mod Manchester Citys manager, Josep 'Pep' Guardiola, fordi spanieren flere gange under kampe har båret en gul sløjfe på sit tøj, der symboliserer støtte til katalansk løsrivelse fra Spanien. Han havde den på igen, da klubben søndag vandt Liga Cup-finalen og er parat til at tage en straf for sin støtte til sagen.